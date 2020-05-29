Китай продолжает укреплять свой рынок электромобилей во время пандемии

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Китай по-прежнему привержен переходу к электрификации, что является частью долгосрочной стратегии.

В то время как воздействие COVID-19 на автомобильный рынок Китая было значительным, уже есть признаки его восстановления. Реакция страны на кризис демонстрирует приверженность новым технологиям, сигнализируя о том, как кризис может создать устойчивость в будущем, информирует enovosty.com/news.

Влияние на экономику

Негативное влияние COVID-19 становится все более значительным. По состоянию на 28 мая было зарегистрировано 5,7 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 356 000 летальных случаев, по данным ВОЗ. Согласно прогнозу Международного валютного фонда в апреле, меры общественного здравоохранения по предотвращению распространения вируса серьезно подорвали деловую активность и международные поездки. В результате, согласно прогнозам, мировая экономика резко сократится на -3,0% в 2020 году с падением на -1,2% для Китая.

Автомобильный сектор является одной из ведущих отраслей экономики Китая и основным работодателем. Например, в 2019 году автомобильный сектор обеспечил 9,6% от общего объема розничных продаж потребительских товаров. На сектор также приходилось около 10% от общей занятости в Китае (если учитывать всю цепочку создания стоимости).

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В Китае так называемые «5-6-7-8-9 Characteristics» описывают частную экономику, которая включает приблизительно 50% налогов, 60% ВВП, 70% технологических инноваций, 80% занятости в городах и 90% от общего числа компаний.

COVID-19 наложил значительное бремя на малые и средние предприятия, наиболее уязвимую группу в Китае во время этого кризиса. Это влияние было отмечено в первом квартале продаж автомобилей в Китае. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи легковых автомобилей за этот период сократились на 42,4% в годовом исчислении. SAIC, один из крупнейших китайских производителей, сообщил о падении на 44,9% с начала года в апреле. Совместные предприятия SAIC-Volkswagen и SAIC-General Motors, которые составляют большую часть объема продаж, упали в годовом исчислении на 50,4% и 47,7% в годовом исчислении с января по апрель соответственно.

Стимулы и планы в отношении новых энергетических транспортных средств

Для стимулирования автомобильного рынка было принято несколько правительственных мер. В 10 городах запущены поощрительные схемы. Например, Гуанчжоу объявил о субсидии в размере 10 000 юаней на автомобили с новой энергией, проданные в период с марта по конец декабря. Кроме того, субсидия на уровне штата для транспортных средств на новой энергии, которую планировалось прекратить к концу 2020 года, была продлена до 2022 года.

Кроме того, были приняты новые обязательства в отношении инвестиций в инфраструктуру. Государственная электросеть планирует построить 78 000 зарядных станций стоимостью 2,7 млрд юаней в 2020 году.

Признаки оживления

С постепенным возобновлением деятельности отрасли продажи автомобилей начинают восстанавливаться. Розничные продажи новых легковых автомобилей в марте выросли, как сообщает Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA). В то время как в феврале было продано всего 250 000 единиц, число в марте было в четыре раза больше.

Китай может послужить примером восстановления для крупных экономик, способных сдержать распространение вируса и вернуть своих граждан к работе.

Несмотря на значительное влияние COVID-19 на автомобильную промышленность Китая, потенциал рынка по-прежнему довольно велик. Ожидается, что Китай, как и прежде, станет крупнейшим автомобильным рынком.

Источник: Weforum