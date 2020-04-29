Пандемия COVID-19 подорвала прибыль Ford за 1 квартал: что будет с компанией?

Главная » Последние новости » Новости авто » Пандемия COVID-19 подорвала прибыль Ford за 1 квартал: что будет с компанией? Пандемия COVID-19 подорвала прибыль Ford за 1 квартал: что будет с компанией?

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Финансовый директор Тим Стоун сказал, что у компании есть достаточно средств для поддержания бизнеса до конца 2020 года, даже без возобновления производства, которое остановилось из-за пандемии коронавируса в США и Европе.

Компания Ford сообщила о размерах своей прибыли за первый квартал — выручка от продаж составила 34,3 млрд долларов. Компания потеряла 2 млрд долларов без учета корректировок, или 0,50 доллара на акции. , информирует enovosty.com/news.

Акции упали в стоимости на 5% по итогам квартала, а с начала года акции упали в цене на 42%.

На телефонной конференции со СМИ после публикации результатов финансовый директор Тим Стоун сказал, что потеря в 2 миллиарда долларов была почти полностью вызвана коронавирусом, так как компания была вынуждена закрыть производство в США и Европе, начиная с марта. Он сказал, что без пандемии компания была бы на пути к достижению своих целей на квартал.

Стоун также сказал, что Ford ожидает потерять 5 миллиардов долларов во втором квартале, так как пандемия серьезно влияет на компанию.

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Он добавил, что имея на балансе 35 миллиардов долларов, Ford сможет «инвестировать и поддерживать бизнес до конца года, даже если не будет производства и оптовых продаж».

Ford находится в процессе реструктуризации под руководством генерального директора Джима Хакетта, которая, по словам Стоуна, продолжится.

В начале этого года Ford приостановил выплату дивидендов и кредитные линии, чтобы поддержать свой баланс.

Источник: Businessinsider