Украинских водителей предупредили о неожиданном штрафе

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В Правилах дорожного движения Украины указано, что эксплуатировать автомобиль с тонированными стеклами, что ограничивают обзорность с места водителя и ухудшают прозрачность стекла, запрещено.

За управление транспортным средством с несоблюдением этого правила предусматривается штраф в размере 340 гривен в первый раз. Если нарушение повторяется на протяжении года, то водителя могут лишить прав на срок от трех до шести месяцев или арестовать на 5-10 суток, информирует enovosty.com/news.

В то же время, правилами предусмотрены определенные исключения. В Украине, как и во многих странах мира, существуют ограничения на уровень тонировки стекла в автомобиле. Известно, что лобовое стекло должно пропускать не менее 75 % света, все остальные стекла – не менее 70 %. Тонировка с зеркальным эффектом вообще запрещена.

Следует учесть, если водителя хотят оштрафовать за тонированные стекла, то процент светопропускания правоохранитель должен определять не «на глаз», а специальным прибором трауметром, при этом составив соответствующий акт проверки. В другом случае, штраф будет считаться незаконным.