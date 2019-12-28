РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Все фото »

Новости авто

28.12.2019 г.
18:48Volkswagen изобрел автономных роботов для зарядки электромобилей
15:00В Сети показали, как продолжается строительство пешеходного моста на важной украинской трассе (ФОТО)
12:45Bugatti впервые отделала салон своего автомобиля кашемиром (ФОТО)
12:00В Харькове из 348 автомобилей собрали "автоелку" (ВИДЕО)
10:28Украинским водителям грозят штрафы, в 20 раз выше
27.12.2019 г.
17:16В США тестируют новую модель Tesla (ВИДЕО)
13:20На электрокары в Украине с 1 января 2020 года будут ставить "зеленые" номера
Все новости авто

Аналитика

27.12.2019

Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы "Северного потока-2"

Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы Северного потока-2
Курс доллара подскочил в обменниках, Кабинет министров одобрил реформу рынка труда, Киев привлек к финансовой ответственности иностранную авиакомпанию ...
27.12.2019

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Резонанс вокруг заявления о достижении договоренности МВФ и Украины относительно трехлетней кредитной программы объемом 5,5 млрд долларов быстро затих, ...
26.12.2019

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Россия пустила в аннексированный Крым поезд, в Украине опять рухнули цены на бензин, а Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin, ...

Последние новости

28.12.2019 г.
19:35 В Англии построят первый в мире полностью деревянный футбольный стадион
19:00 Три бабушки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод
18:48 Volkswagen изобрел автономных роботов для зарядки электромобилей
18:18 НБУ купил рекордные полмиллиарда долларов на аукционе: что происходит?
18:10 Зеленский подписал закон, регулирующий добычу янтаря
18:06 Видео дня: На Фиджи обрушился мощный циклон, разрушены дома и дороги
17:39 Командование Сил специальных операций сделало видео года под музыку Андрея Антоненко, арестованного по делу Шеремета
17:35 В СБУ отчитались о закрытии нелегальных АЗС
17:24 Нацбанк обнародовал официальный курс гривны на выходные и новогодние праздники
16:20 Реформы: стало известно, какие изменения ждут «Укрзалізницю» в 2019 году
15:50 Роналду рассказал, что будет делать после завершения футбольной карьеры
15:16 Уходящий год в Украине стал самым теплым за последние 138 лет
15:00 В Сети показали, как продолжается строительство пешеходного моста на важной украинской трассе (ФОТО)
14:51 Украинская морская охрана обзавелась новыми скоростными катерами
14:40 Звездой Сети стала белка, недовольно сложившая лапки (ФОТО)
14:20 Кличко в костюме Деда Мороза: в Киеве запустили Шулявский мост (ВИДЕО)
14:06 Минобороны: В районе ООС зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны боевиков
14:00 Названы летательные аппараты, которые Китай может разместить на своем первом собственном авианосце
13:50 Названо простое средство предотвращения рака
13:40 В Сети появились яркие снимки Кейт Миддлтон, проходящей "практику" в родильном отделении (ФОТО)
13:20 Стало известно, кто выиграл контракт Минобороны США на производство новых ракет средней дальности
13:00 Женщина в США попала в ДТП с участием сома (ФОТО)
12:53 Ученые назвали главную опасность праздников для здоровья. Кто в зоне риска?
12:48 С января "Укртелеком" откажется от устаревших услуг
12:45 Bugatti впервые отделала салон своего автомобиля кашемиром (ФОТО)
12:42 Румынский сценарий для Лукашенко уже запущен, - историк
12:30 Новейшая противокорабельная ракета ВМС США готова к бою
12:16 Над Тихим океаном засекли странные "метеориты". Яркое видео
12:15 Стало известно, сколько украинцев встретят Новый год в поездах
12:00 В Харькове из 348 автомобилей собрали "автоелку" (ВИДЕО)
11:55 Байден пояснил, почему отказался давать показания в Сенате США
10:58 Военный эксперт рассказал, что нужно Украине для эффективного отпора врагу
10:55 Умер 31-летний актер из Игры престолов
10:49 Названы чудо-продукты, которые "воскресят" после новогоднего стола
10:28 Украинским водителям грозят штрафы, в 20 раз выше
10:21 Врач рассказала, когда ребенку нужно срочно вызывать "скорую"
10:12 Новый год близко: Супрун развенчала главные мифы об алкоголе
09:40 В столичном жестоко убили мужчину
08:59 США дали 30 дней всем компаниям, причастным к Nord Stream 2
08:30 Как новенький: В Киеве скульптура «Ежика в тумане» наконец вернулась на свое привычное место (ФОТО)
08:30 Украина виделила деньги на кино о самолетн МН-17
08:01 В Украине снимут фильм о катастрофе малазийского самолета МН17
07:58 Синоптики предупредили о плохой погоде
07:50 Один из клипов группы Nirvana собрал более 1 миллиарда просмотров на YouTube (ВИДЕО)
07:30 В Киеве 30-тонными грузовиками испытали Шулявский мост - когда откроют движение
07:15 С 2020 года все подразделения ВСУ перейдут на новую систему питания
06:55 В Киеве перед Новым годом расцвела сакура (ФОТО)
01:25 В США мужчине за 20 минут удалось ограбить 2 банка (ФОТО)
01:12 В Харькове неизвестные подожгли здание обладминистрации (ФОТО)
00:56 Президент Чехии откажется от визита в Россию на 75-ю годовщину Победы
00:10 Новая версия гибели динозавров: отравились парами ртути
27.12.2019 г.
23:34 Гончарук и Милованов анонсировали отмену трудовых книжек и индексации зарплат в Украине (ВИДЕО)
23:12 Месть за газ: Берлин отказал в военной помощи Киеву
22:30 Кто кого? Лукашенко и Путин стали героями острой карикатуры Елкина (ФОТО)
21:59 Украина и Молдова подписали соглашение о поставках газа
21:47 Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5" (ВИДЕО)
21:31 В Японии создали настольную игру за 1,3 миллиона долларов
21:25 Укртелеком отложил анонсированное повышение тарифов: подробности
21:12 В Кабмине выступили против сбережений украинцев в валюте
21:08 Деньги уже на счету: "Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 миллиарда
Все новости »

Volkswagen изобрел автономных роботов для зарядки электромобилей

Главная » Последние новости » Новости авто » Volkswagen изобрел автономных роботов для зарядки электромобилей
 
Печать Отправить на почту

 

 

Немецкий автоконцерн Volkswagen удивил мир своим новым изобретением. Им стал робот Mobile Charging Robot, который сможет подзарядить электрокар на любой парковке.

Volkswagen решила упростить жизнь всем владельцам электромобилей. Компания представила робота Mobile Charging Robot, являющегося автономной зарядной мини-станцией. Его можно вызвать и зарядить машину прямо на парковке, информирует enovosty.com/news.

Чтобы вызвать робота, сотрудники Volkswagen создали специальное приложение для смартфонов. С его помощью Mobile Charging Robot можно будет вызывать как такси.

Принцип работы робота заключается в том, что он может перевозить одновременно несколько аккумуляторов на 25 кВтч. Получив сигнал от водителя, он подъезжает к парковочному месту, подключает батарею и едет на следующий вызов. После зарядки автомобиля, Mobile Charging Robot собирает аккумуляторы и отвозит их на зарядку.

Читайте: Немецкий автоконцерн Volkswagen Group в 2020 году представит 34 новые модели

Создатели заявили, что с помощью новой услуги можно будет подзаряжать аккумуляторы с мощностью до 50 кВт. Чтобы добраться до необходимого автомобиля, робот использует сенсоры, камеры и сканеры.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 159

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы "Северного потока-2"
Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы
Газовая война отменяется? Мировое соглашение "Нафтогаза" с "Газпромом" - мнения экспертов
Украинский импичмент для «тефлонового» Трампа
Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице
Вперед к светлому будущему в "турборежиме": политические итоги 2019 в оценках экспертов
Все статьи


Читайте также

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group в 2020 году представит 34 новые модели
 Машина-альпинист: Эверест покорил первый электромобиль
Google обновил карту зарядных станций для электромобилей
 Водородный электромобиль Hyundai поразил пробегом на одном баке
Укравтопром подсчитал количество зарегистрированных в 2019 году электромобилей
 В США активно спорят о создании солдат с суперспособностями
Лучшие автомобили автосалона Лос-Анджелеса 2019 (ФОТО)
 Volkswagen презентовал свой новый электромобиль (ФОТО)

Армия

Зенитная самоходная установка «Шилка»
Беспилотный летательный аппарат А-11 «Стриж»
Боевая машина пехоты Marder (Германия)
Радиолокационная станция MSTAR (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Наталья
БОНДАРЕВА
Сергей
ПАШИНСКИЙ
Алексей
РЕЗНИКОВ
Голик
ЮРИЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Новая формула растаможки авто: поспешил — людей насмешил?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Соцсети смеются над новогодней елкой в Тбилиси и уже придумали кучу мемов (ФОТО) (9994)

Самая недовольная морда в мире: ТОП-5 фото хаски (9251)

Военные нашли тайный бункер боевиков на Донбассе (6285)


Экономические новости youtube

Рынок земли



help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 