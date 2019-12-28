Volkswagen изобрел автономных роботов для зарядки электромобилей

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Немецкий автоконцерн Volkswagen удивил мир своим новым изобретением. Им стал робот Mobile Charging Robot, который сможет подзарядить электрокар на любой парковке.

Volkswagen решила упростить жизнь всем владельцам электромобилей. Компания представила робота Mobile Charging Robot, являющегося автономной зарядной мини-станцией. Его можно вызвать и зарядить машину прямо на парковке, информирует enovosty.com/news.

Чтобы вызвать робота, сотрудники Volkswagen создали специальное приложение для смартфонов. С его помощью Mobile Charging Robot можно будет вызывать как такси.

Принцип работы робота заключается в том, что он может перевозить одновременно несколько аккумуляторов на 25 кВтч. Получив сигнал от водителя, он подъезжает к парковочному месту, подключает батарею и едет на следующий вызов. После зарядки автомобиля, Mobile Charging Robot собирает аккумуляторы и отвозит их на зарядку.

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Создатели заявили, что с помощью новой услуги можно будет подзаряжать аккумуляторы с мощностью до 50 кВт. Чтобы добраться до необходимого автомобиля, робот использует сенсоры, камеры и сканеры.