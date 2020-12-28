«БОГДАН МОТОРС»: 2020 год поставил отрицательный рекорд в падении автопроизводства — по заявлению кредитора открыта процедура банкротства

Главная » Последние новости » Новости авто » «БОГДАН МОТОРС»: 2020 год поставил отрицательный рекорд в падении автопроизводства - по заявлению кредитора открыта процедура банкротства «БОГДАН МОТОРС»: 2020 год поставил отрицательный рекорд в падении автопроизводства - по заявлению кредитора открыта процедура банкротства

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Условия, в которых сейчас выживает машиностроение Украины являются наиболее неблагоприятными за последние два десятилетия. Прошедший год стал рекордным по стечению неблагоприятных факторов для производителей автотранспорта.

Об этом заявили в компании «Богдан Моторс». Произошло это из-за сочетания системных проблем в отрасли, в экономике страны и из-за общемирового кризиса, вызванного пандемией COVID19.

Машиностроительная отрасль ожидаемо стала «золушкой» чиновников и законодателей, поскольку ни один законопроект по поддержке и развитию отечественного производства так и не был принят.

Отечественные производители так и не получили доступ к дешевым финансам, которые могли бы значительно усилить производственные мощности предприятий и увеличить оборотные ресурсы. Получить кредитование для обеспечения выполнения государственных заказов до сих пор является проблемой. Взамен государство делает все, чтобы уже полученные кредиты подвергались сомнению. Уже больше года в производстве Хозяйственного суда города Киева находится дело об обжаловании договора новации, заключенного между АО «Укрэксимбанк» и АО «АК «Богдан Моторс». Прокуратура затягивает рассмотрение данного дела, поскольку у них отсутствует какая-нибудь аргументация, однако негативный шум в воздухе сохраняется.

Государственные закупки тоже значительно сокращены и не имеют динамики развития. В компании «Богдан Моторс» в этом году был фактически закрыт завод в Черкассах, который изготавливал автомобильную технику для Министерства обороны Украины. Сейчас в цехах этого предприятия пусто, а высококвалифицированные работники попали под сокращение.

Как результат, доходы компании упали в разы. Это наглядно видно из объемов уплаченных «Богдан Моторс» налогов и других отчислений в бюджеты всех уровней. Например, в 2019 году общая сумма уплаченных налогов и сборов составила более 384 млн грн. А за 11 месяцев этого года этот показатель едва превысил 120 млн грн.

Кредиторы также отказываются идти навстречу заемщикам во время пандемии. В завершение финансового года, один из кредиторов «Богдан Моторс» подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве компании. 23 декабря этого года Хозяйственным судом Днепропетровской области открыто производство по делу о банкротстве АО «АК «Богдан Моторс».

Заявленный январский локдаун в Украине будет иметь все шансы окончательно похоронить украинскую экономику, поскольку кроме громких заявлений, которые лишь усиливают панические настроения и ожидания, не делается никаких системных шагов для поддержки производственного сектора экономики.