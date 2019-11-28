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Tesla запатентовала технологию лазерных дворников

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Корпорация Илона Маска удивила мир новой патентной заявкой. Tesla разработала уникальные стеклоочистители, работающие благодаря лазерной технологии.

В патентном бюро США появилась заявка от Tesla на патентирование лазерных автомобильных дворников. Своему новому изобретению корпорация присвоила название «Импульсная лазерная очистка от грязи». Разработка предназначена для очищения стекол электромобилей и камеры автопилота, информирует enovosty.com/news.

Лазерные дворники будут работать благодаря сканирующему лучу. Именно он определит степень загрязнения и сможет подобрать оптимальную силу воздействия на «грязный» очаг. По словам специалистов Tesla, новая система позволит в автоматизированном режиме удалять любой мусор, мешающий обзору.

Полностью же от стандартных дворников пока в корпорации отказываться не намерены. С их помощью по-прежнему будут бороться с осадками в виде дождя и снега.

В будущем Tesla также хочет оснастить лазерными стеклоочистителями и свои солнечные панели. Пока же данная технология существует лишь на бумаге. Когда изобретатели воплотят ее в жизнь неизвестно.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 381

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