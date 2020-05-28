Патрульный натрез отказался составлять протокол на нардепа от Слуги народа (Видео)

Главная » Последние новости » Новости авто » Патрульный натрез отказался составлять протокол на нардепа от Слуги народа (Видео) Патрульный натрез отказался составлять протокол на нардепа от Слуги народа (Видео)

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Сотрудник патрульной полиции остановил депутат от партии «Слуга народа» Александра Куницкого за отсутсвие номерного знака на его авто, но составлять протокол при явном нарушении ПДР составлять категорически отказался.

Комичность ситуации заключалась в том, что сам Куницкий настоятельно требовал у представителя закона выполнить его прямые обязанности, и видя нарушение ПДР, должным образом отреагировать. , информирует enovosty.com/news.

После долгих уговоров Куницкого, патрульный все равно не решился на составление протокола, пожелав народному депутату счастливого пути.

В завершении разговора Куницкий поинтересовался, знает ли сам патрульный закон и правила ПДР и согласно какой статье был остановлен нардеп.

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Патрульный затруднился ответить, начав лихорадочно скролить свой телефон в поисках правильного ответа.