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Автопроизводитель Hyundai закрыл завод в Южной Корее из-за заболевшего коронавирусом работника

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Акции автопроизводителя упали более чем на 5% после этих новостей. 

Сотрудник Hyundai Motor дал положительный результат теста на новый коронавирус, что привело к приостановке производства на одном из заводов автопроизводителя в юго-восточном городе Южной Кореи Ульсане, сообщила компания в пятницу., информирует enovosty.com/news.

Акции автопроизводителя упали более чем на 5% после этих новостей. Закрытие нанесло новый удар по Hyundai Motor, который постепенно возобновлял производство на местных заводах, пострадавших от нехватки китайских запчастей после вспышки вируса.

В Южной Корее находится больше всего зараженных людей за пределами Китая, что затрагивает такие компании, как Samsung и Hyundai. Южная Корея в пятницу сообщила о 256 новых случаях заболевания, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 022 человек.

Представитель профсоюза подтвердил, что у работника оказался положительный результат.

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«Компания также поместила коллег, которые вступали в тесный контакт с инфицированным сотрудником, в карантин и предприняла шаги, чтобы проверить их на возможную инфекцию», — говорится в сообщении Hyundai Motor. Помещения на заводе будут продезинфицированы.

Ульсан находится менее чем в часе езды от Тэгу, эпицентра вспышки в Корее.

У Hyundai имеется 5 автомобильных заводов в Ульсане, годовой объем производства которых составляет 1,4 миллиона автомобилей, или почти 30% мирового производства Hyundai. 

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Завод, который был закрыт, производит спортивные внедорожники, такие как Palisade, Tucson, Santa Fe и Genesis GV80.

Между тем, крупнейший южнокорейский авиаперевозчик Korean Air Lines Co Ltd заявил в пятницу, что сократит количество рейсов в Соединенные Штаты в марте.

Он планирует проверять температуру пассажиров, направляющихся в Соединенные Штаты перед посадкой, и заявил, что не позволит никому вылететь с температурой выше 37,5 градусов.

Также эти процедуры будут расширены на другие маршруты.

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 144

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