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Найдено самое грязное место

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В ходе эксперимента специалисты выяснили, что автомобильный руль содержит больше микробов, чем унитаз.

Ученые назвали салон авто самым грязным местом на планете. Оказывается, что на руле находится в несколько раз больше бактерий, чем на крышке унитаза в общественном туалете, информирует enovosty.com/news.

Для этого специалисты взяли пробы в разных участках салона, чтобы определить среднюю концентрацию микробов на 1 см² поверхности. На руле было обнаружено 629 КОЕ. А вот на экране мобильного телефона этот показатель равен 100 КОЕ, а для стульчака унитаза в общественном туалете– 172 КОЕ.

Ученые подчеркивают, что в автомобильном салоне всего было обнаружено более 700 различных штаммов бактерий. Среди них есть бактерии, которые провоцируют развитие угрей и воспаления кожи.

Отметим, что основной причиной, почему на руле находятся так много бактерий, это то, что владельцы машин любят покушать за рулем, создавая среду для размножения опасных микроорганизмов.

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Для избежания этого достаточно поддерживать чистоту в салоне. Регулярно протирать руль и другие поверхности, а также пылесосить салон. Запомните, что от этого зависит ваше здоровье.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 77

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