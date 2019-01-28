Lexus планирует выпустить спортивный кроссовер (ФОТО)

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Представители компании Lexus заявили о своих планах в расширении линейки спортивных автомобилей модели F, выпустив кроссовер.

У спортивного суббренда F, созданного известной автомобильной компанией специально для выпуска легковых авто, в скором времени может появиться еще одна модель в виде кроссовера. Вице-президент компании Lexus Купер Эриксен рассказал, что они рассматривают такой ход развития событий, информирует enovosty.com/news.

По мнению представителя компании, создание кроссовера или внедорожника в представленной линейке поможет привлечь потенциальных покупателей и значительно увеличить продажи автомобилей. Кроме того, Эриксен заявил, что и компактный кроссовер в гибридном варианте может получить F-версию.

Но если кроссоверы скорее всего будут адаптированы под лучшее поведение на асфальте, то рамные внедорожник вроде Lexus GX или LX могут получить исполнение F с прицелом на эксплуатацию за пределами ровных дорог.

На сегодняшний день неизвестно, на базе какой модели — UX, RX или LX — будет построен первый F-кроссовер марки и вообще появится ли он.

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