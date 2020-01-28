General Motors рассказала, когда создаст «убийцу» Tesla Cybertruc

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General Motors планирует создать конкурента электропикапа Tesla Cybertruc. Для этого автомобильная корпорация полностью переориентирует один из своих заводов.

Руководитель General Motors Марк Ройс заявил, что старт производства электропикапов запланирован на конец 2021 года. Новый автомобиль станет первой моделью в линейке батарейных фур, информирует enovosty.com/news.

Для того чтобы наладить производство «убийц» Tesla Cybertruc компания планирует полностью переформатировать работу предприятия Detroit-Hamtramck. В ближайшее время его работники будут полностью заняты производством электромашин. СМИ разузнали, что General Motors готова выделить на переориентацию 2,2 млрд долларов.

На данный момент известно, что новый завод будет также заниматься выпуском беспилотных Cruise Origin.

Справка. Cybertruc является малотоннажным грузовым электромобилем от Tesla. В зависимости от типа модели один такой автомобиль способен преодолеть на одном заряде 400 – 800 километров. По предварительной информации, цены на заднеприводный Cybertruc будут стартовать от 39,9 тыс. долларов, а переднеприводную версию – от 49,9 тыс. долларов. Кузов электропикапа изготовлен в деконструктивистском стиле из прочного металла.

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