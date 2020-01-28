Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты, — Reuters
Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты
Исполнительный вице-президент Renault по качеству и инжинирингу Жиль Ле Боргн встретится со своим коллегой из Nissan исполнительным вице-президентом Цуоши Ямагучи в Японии на этой неделе. Автопроизводители стремятся возродить проекты, имеющие решающее значение для альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Об этом сообщает Кристиан Лове в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
Альянс борется с последствиями ареста экс-гендиректора Карлоса Госна. Аналитики утверждают, что для того, чтобы изменить настроение инвесторов и покупателей, компаниям необходимо успешно реализовать совместные инновационные проекты.
Одним из приоритетных направлений сотрудничества будут гибридные энергосистемы. По мнению аналитиков, в этой области альянс недостаточно эффективно объединил свои исследования и разработки.
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Планируется, что Nissan будет использовать гибридную систему E-Tech, разработанную Renault, на своем маленьком внедорожнике Juke, а Renault будет использовать систему e-Power, разработанную Nissan, на своей модели Kadjar.
Аналитики также отмечают, что альянс Renault–Nissan–Mitsubishi жизненно важен для всех компаний, поскольку представителям автомобильной промышленности необходимы колоссальные инвестиции в разработку беспилотных автомобилей и экологически чистых транспортных средств.