Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты, — Reuters

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

28.01.2020 г.
16:40Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты, - Reuters
14:40Внешность нового хэтчбэка Seat Leon 2020 рассекретили за несколько часов до премьеры (ФОТО)
13:20На украинских дорогах собираются установить 250 систем автофиксации нарушений ПДД
11:56General Motors рассказала, когда создаст "убийцу" Tesla Cybertruc
07:50Стало известно, сколько потеряла украинская экономика из-за многочисленных ДТП
27.01.2020 г.
20:14В Запорожье показали уникальный пластиковый внедорожник украинского производства
14:20Как Matiz, но только Hyundai: южнокорейский автопроизводитель покажет прототип нового кроссовера (ФОТО)
Все новости авто

Аналитика

28.01.2020

Putin nevermore?.. Putin forever and more!

Putin nevermore?.. Putin forever and more!
В России начинается долгожданный процесс передачи власти, о котором давно ходит много разговоров, но никто толком не понимает, что это такое и как оно ...
27.01.2020

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
ЕС расширит санкции против России из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму, нефть сорта BRENT пробила очередной психологический барьер, а более ...
27.01.2020

Даешь Северную Корею в украинских медиа!

Даешь Северную Корею в украинских медиа!
Новоявленная власть, состоящая сплошь и рядом из молодых «демократов», не отягощенных советским тоталитарным прошлым», упорно добивается введения в медиа-сфере ...

Последние новости

28.01.2020 г.
18:52 Украина получит €500 млн от Евросоюза
18:38 В Китае умерли от коронавируса 106 человек, заболели — свыше 4,5 тысяч
18:22 США направляют вертолеты Boeing CH-47 Chinook в Афганистан
17:47 В Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ против демонстрантов - The Guardian
17:44 В харьковском метро полицейские изъяли у мужчины гранату Ф-1 (ВИДЕО)
17:16 Украинский стартап "Аэродрон" создал беспилотный самолет для фермеров
16:40 Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты, - Reuters
16:23 Стало известно, когда в Украине внедрят электронный больничный
16:20 Премьер-министр Израиля Нетаньяху прилетит в Москву, чтобы рассказать о "сделке века"
16:00 В украинских школах хотят ввести новый предмет по изучению правил дорожного движения
15:58 В Украине объем госдолга сократился на 7,8%
15:54 В Тернополе на воспитанника детдома напала хаски
15:40 ВМС США впервые отправили беспилотный самолет MQ-4C Triton на Гуам
15:34 Компания Philips планирует изменить структуру собственности бизнеса техники для дома
15:25 Великобритания разрешила компании Huawei создавать сети 5G
15:20 В одной из ветклиник Днепра произошел пожар, при котором погибли сотни крыс и мышей
15:03 На европейский плацдарм хлынул не имеющий аналогов в мире технологический потенциал ВПК США, - Злой Одессит
15:00 Ученые: В воздухе, которым мы дышим, оказалось намного больше грибных спор, чем считалось ранее
14:40 Внешность нового хэтчбэка Seat Leon 2020 рассекретили за несколько часов до премьеры (ФОТО)
14:15 Atari построит сеть геймерских гостиниц
14:00 Руководство Facebook запретило своим сотрудникам поездки в Китай из-за коронавируса
13:40 Киевляне просят запустить в столице экспресс-маршруты городского транспорта: как это должно работать?
13:28 Стало известно, когда в Украине запустят электронный больничный
13:21 Рынки лихорадит от смертельного вируса: кто пострадает больше всего
13:20 На украинских дорогах собираются установить 250 систем автофиксации нарушений ПДД
13:00 ВВС США испытали пилотов на воздействие к облучению
12:24 Масштабное ДТП: в Киеве на мосту Патона столкнулись 5 машин
12:13 В столице отменят раздельные месячные проездные. Что будет с ценой на проезд?
11:57 Украина введет безвиз для британцев. В СМИ поделились деталями
11:56 General Motors рассказала, когда создаст "убийцу" Tesla Cybertruc
11:36 Стало известно о ситуации с птичьим гриппом в Винницкой области
11:22 Экспорт пшеницы украинскими портами просел почти в два раза
10:30 Китайцы строят баррикады на дорогах для защиты от распространения вируса (Фоторепортаж)
10:27 Украинцев с пенсией более 10 тысяч стало вдвое больше
10:15 Такого еще не было: советник премьера Голик о планах по ремонту дорог
10:03 Укрпочта обратилась к получателям посылок из Китая
09:32 Водителя, который выгнал медика и волонтера, встретили возмущенные активисты. Продолжение скандала
09:26 В Украине стартовала кодировка сигнала. Что можно смотреть и как решить проблему?
09:24 Наша задача сейчас - создать городскую Украину без вождя, - Портников
08:48 "Путин сдаст Украине "ЛНР" и "ДНР": Экс-депутат Госдумы объяснил отставку Суркова
08:43 "Это было как в фильмах": Экс-комбат рассказал, как ВСУ отбили Авдеевку у террористов
08:36 Девушек-волонтеров высадили посреди трассы из автобуса из-за сериала РФ. В чём суть скандала?
08:10 Война на Донбассе: ВСУ сообщили хорошие новости
07:50 Стало известно, сколько потеряла украинская экономика из-за многочисленных ДТП
07:40 В 2020 году впервые в истории оборонный заказ подготовят по стандартам НАТО
07:30 Канадцы возмущены: они не хотят обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл
07:15 Американский беспилотник XQ-58A Valkyrie снова поднялся в небо для испытаний
07:00 Под Киевом на стене детского сада "поселилась" маленькая разноцветная коала (ФОТО)
27.01.2020 г.
23:15 Собака продемонстрировала уникальный паркур, пытаясь допрыгнуть до белки (ВИДЕО)
23:00 QR-билеты ввели на 10 станциях метро Киева
22:40 Разведчики на Донбассе захватили в плен брошенного террористами раненого боевика
22:20 Apple придумала стеклянный iMac
22:15 "Лондон недооценил стоимость ухода": ЕС «никогда» не пойдет на компромисс по созданию единого рынка с Британией
21:50 «Стреляли, когда хотели»: СБУ задержала боевика-гранатометчика «ДНР»
21:37 Трамп предложил Китаю помощь для борьбы c коронавирусом, - Reuters
21:21 Украинский фонд стартапов выбрал проекты для госфинансирования
20:52 ВОЗ повысила глобальный уровень риска распространения нового коронавируса
20:38 Павел Розенко рассказал о перспективах передачи "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
20:14 В Запорожье показали уникальный пластиковый внедорожник украинского производства
19:50 Сенцов выступил с мощным заявлением в США
Все новости »

Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости авто » Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты, - Reuters
 
Печать Отправить на почту

 

 

Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты

Исполнительный вице-президент Renault по качеству и инжинирингу Жиль Ле Боргн встретится со своим коллегой из Nissan исполнительным вице-президентом Цуоши Ямагучи в Японии на этой неделе. Автопроизводители стремятся возродить проекты, имеющие решающее значение для альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Об этом сообщает Кристиан Лове в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Альянс борется с последствиями ареста экс-гендиректора Карлоса Госна. Аналитики утверждают, что для того, чтобы изменить настроение инвесторов и покупателей, компаниям необходимо успешно реализовать совместные инновационные проекты.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества будут гибридные энергосистемы. По мнению аналитиков, в этой области альянс недостаточно эффективно объединил свои исследования и разработки.

Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты, — Reuters

Читайте: Huawei представит беспилотный «умный автомобиль» с поддержкой 5G

Планируется, что Nissan будет использовать гибридную систему E-Tech, разработанную Renault, на своем маленьком внедорожнике Juke, а Renault будет использовать систему e-Power, разработанную Nissan, на своей модели Kadjar.

Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты, — Reuters

Аналитики также отмечают, что альянс Renault–Nissan–Mitsubishi жизненно важен для всех компаний, поскольку представителям автомобильной промышленности необходимы колоссальные инвестиции в разработку беспилотных автомобилей и экологически чистых транспортных средств.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 762

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Putin nevermore?.. Putin forever and more!
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
Даешь Северную Корею в украинских медиа!
Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"
Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Все статьи


Читайте также

На улицах Лондона в скором времени появятся беспилотные такси
 Huawei представит беспилотный «умный автомобиль» с поддержкой 5G
В Великобритании автомобильная промышленность на грани коллапса из-за Brexit

Армия

Самолет истребитель-бомбардировщик Tornado GR4 (Великобритания)
Самоходная гаубица 155-мм CAESAR (Франция)
Бронеавтомобиль Type 82 (Япония)
Пулемет танковый КТМ-7.62
Вся армия    >>

Персоны

Петр
СИМОНЕНКО
Ирина
АКИМОВА
Борис
НЕМЦОВ
Алена
БАБАК
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Украине стартовала кодировка сигнала. Что можно смотреть и как решить проблему? (3668)

Собака продемонстрировала уникальный паркур, пытаясь допрыгнуть до белки (ВИДЕО) (2826)

Премьер-министр Израиля Нетаньяху прилетит в Москву, чтобы рассказать о "сделке века" (2276)

Масштабное ДТП: в Киеве на мосту Патона столкнулись 5 машин (1824)

Киевляне просят запустить в столице экспресс-маршруты городского транспорта: как это должно работать? (1689)

Наша задача сейчас - создать городскую Украину без вождя, - Портников (1387)

На украинских дорогах собираются установить 250 систем автофиксации нарушений ПДД (1361)

Внешность нового хэтчбэка Seat Leon 2020 рассекретили за несколько часов до премьеры (ФОТО) (1342)

"Путин сдаст Украине "ЛНР" и "ДНР": Экс-депутат Госдумы объяснил отставку Суркова (1313)

Водителя, который выгнал медика и волонтера, встретили возмущенные активисты. Продолжение скандала (1210)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Новая формула растаможки авто: поспешил — людей насмешил?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Северный поток-2" остановили на многие годы: Американский эксперт рассказал о причине (12350)

Эта зима может стать уникальной: Почему в Украине нет снега и к чему это приведет? (11572)

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (8741)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




Loading...

help



 