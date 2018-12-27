ТОП-3 ошибки, которые совершают водители во время прогрева авто зимой

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Подготавливая машину к поездке в зимний период, многие водители совершают грубые ошибки во время прогрева автомобиля.

Включение вентилятора на «максимум», информирует enovosty.com/news.

Пока двигатель автомобиля непрогретый, включать печку на «максимум» не имеет смысла, поскольку в салон авто будет поступать холодный воздух. Правильнее будет включить отопление на минимальный режим и подождать несколько минут, чтобы прогрелся мотор, после чего можно включать печь.

Направление потока воздуха на лобовое стекло

Если направить поток теплого воздуха в непрогретой машине на лобовое стекло, то оно может треснуть из-за резкого перепада температуры. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, в первые минуты прогрева авто, лобовое стекло должно прогреваться равномерно с воздухом в салоне.

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Быстрое движение в непрогретом авто

Для того, чтобы двигатель правильно прогрелся большинству авто достаточно нескольких минут. После этого, можно начинать медленно ехать, без резких движений. Такие действия помогут агрегатам машины правильно и быстро прогреться.