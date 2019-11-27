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Маск сообщил, что Tesla уже получила 250 000 заказов на пикап Tesla Cybertruck

Главная » Последние новости » Новости авто » Маск сообщил, что Tesla уже получила 250 000 заказов на пикап Tesla Cybertruck
 
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Илон Маск сообщил, что Tesla уже получила 250 000 заказов на новый бронированный пикап Tesla Cybertruck

Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск сообщил, что компания уже получила около 250 000 заказов на новый бронированный электропикап Tesla Cybertruck, презентованный пять дней назад. Об этом сообщает издание Reuters , информирует enovosty.com/news.

Tesla начала принимать предварительные заказы сразу же после презентации и позволила потенциальным покупателям сделать бронь на новую модель, внеся полностью возвращаемую сумму в размере 100 долларов. Ранее компания брала 1000 долларов за бронирование новых автомобилей.

Маск сообщил, что Tesla уже получила 250 000 заказов на пикап Tesla Cybertruck

Важно отметить, что не все заказы будут реализованы, поскольку многие из них могут быть отменены, а деньги возвращены заказчикам. Tesla планирует начать производство грузовика в конце 2021 года.

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Новый автомобиль, изготовленный из нержавеющей стали, используемой в ракетах, и стоимостью 39 900 долл, не впечатлил инвесторов. Это произошло после того, как его «бронированные стекла» разбились во время демонстрации, а некоторые аналитики считают, что дизайн не будет массовым.


Автор: Оксана Ельченко
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