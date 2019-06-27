Volvo презентовала бронированный кроссовер (ФОТО)

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Компания Volvo представила сверхзащищенный кроссовер ХС90. Бронировать автомобили шведам помогает немецкая корпорация Trasco.

Volvo вслед за Audi, BMW и Mercedes-Benz обзавелась бронированным автомобилем. Им стал кроссовер ХС90, информирует enovosty.com/news.

В отличии от многих других автопроизводителей, шведам изготавливать броню помогает Trasco – компания из германии, занимающаяся производством легких бронированных машин уже не один десяток лет.

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Первым бронированным автомобилем Volvo-Trasco стала модель XC90 T6 AWD Armoured. Машина получила уровень защиты VR8 по системе VPAM BRV 2009/ERV 2010. Благодаря броне водителю и пассажирам не следует опасаться ни атаки из автомата Калашникова пулями 7,62 мм, ни взрыва тротила в эквиваленте 15 кг.

Кузов автомобиля защитили листовой 10-мм сталью. Толщина пуленепробиваемых стекол составила 50 мм. Разработчики также усилили днище машины и установили за вторым рядом кресел перегородку (в ней вмонтирован аварийный люк).

Усовершенствованию подвергли еще и подвеску, а также тормозную систему. Под капотом расположился противопожарный комплект. Из-за этого автомобиль стал тяжелее на целых 1,4 тонны. Теперь бронированный XC90 весит 4,5 тонны.