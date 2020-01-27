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Компания Volvo предупредила об уменьшении модельного ряда, если Великобритания откажется от правил ЕС

Главная » Последние новости » Новости авто » Компания Volvo предупредила об уменьшении модельного ряда, если Великобритания откажется от правил ЕС
 
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Volvo будет вынуждена сократить свою модельную линейку в Великобритании, если Британия после Brexit значительно отклонится от правил ЕС, предупредил исполнительный директор автопроизводителя.

Хакан Самуэльссон сказал, что сертификация некоторых автомобилей для британского рынка не будет стоить этих затрат, если правила будут резко отличаться от правил ЕС, информирует enovosty.com/news.

Глава крупного автопроизводителя предупреждает о сокращении потребительского выбора, если Британия будет опережать планы по разработке своих собственных стандартов. «Если бы это случилось, это было бы очень плохо, и количество автомобилей для британских потребителей стало бы намного меньше, чем сегодня», — сказал он, добавив, что «очень, очень дорого» сделать автомобили, соответствующие новому набору правил.

В прошлые выходные Саджид Джавид, канцлер казначейства Великобритании, заявил Financial Times, что Великобритания намерена отделиться от правил ЕС, стать самостоятельной и вынудить компании «адаптироваться» к новым условиям.

Комментарии вызвали тревогу в некоторых частях делового сообщества, и Джавид был вынужден уточнить, что Великобритания хочет только свободу устанавливать свои собственные правила, и не намеренно отказывается от брюссельских руководящих принципов.

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Стив Баркли, министр по Brexit, заявил в воскресенье в программе Би-би-си Эндрю Марра, что Британия особенно заинтересована в установлении своих собственных правил в областях новых технологий, «где мы хотим двигаться быстро», но приуменьшил мысль о том, что Великобритания сильно расходится с существующими правилами.

Более 2 млн. автомобилей импортируется в Великобританию в год, причем две трети из Европы. Британские автомобили имеют те же стандарты, что и транспортные средства ЕС, но если британские правила значительно изменятся после Brexit, автопроизводители будут вынуждены платить за дополнительные краш-тесты и настроенные системы выбросов, чтобы сделать их совместимыми, что потенциально может стоить каждой компании миллионы и заставлять их сомневаться в жизнеспособности обслуживания рынка Великобритании.

Самуэльссон сказал, что система, в которой Великобритания принимает как правила ЕС, так и свои собственные, позволит автопроизводителям продолжать продавать автомобили на рынке без дополнительных затрат.

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Volvo, которой владеет китайская Geely, в прошлом году продала рекордные 700 000 автомобилей по всему миру, в том числе 56 000 в Великобритании — лучший год для шведской марки с 1990 года.

В интервью, которое также охватывало вопросы об электромобилях и амбициях автопроизводителя, чтобы четверть его автомобилей были гибридными в этом году, Самуэльссон сказал, что мировая торговая война достигла «прекращения огня», но еще не достигла «мирного договора».

У Volvo есть заводы в Европе, Китае и США, и она была вынуждена перераспределить часть своего производства в ответ на торговую войну между США и Китаем.

Самуэльссон подчеркнул, что страны или торговые блоки, которые вводят пошлины на импортные автомобили для защиты своих отраслей, «не очень умны», выделяя Китай и Европу для взимания сборов с автомобилей иностранного производства. В то время как ЕС взимает 10 процентов за ввоз автомобилей, а китайские пошлины составляют 25 процентов, американские сборы намного меньше — 2,5 процента.

«США — более открытый рынок», — добавил он. «Мы должны идти не в направлении 25%, а в направлении 2,5% или, что еще лучше, к нулю».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 95

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