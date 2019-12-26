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Toyota сняла с производства автомобиль, который выпускала более 50 лет

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Корпорация Toyota приняла решение об окончательном прекращении выпуска седана Mark X. Данный автомобиль является преемником модели, которую выпускали более 50 лет подряд.

Последний автомобиль Toyota Mark X сошел с конвейера в Японии в Мотомати, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что седан Mark X стал «сыном» Mark II, выпускавшимся в период 1968 – 2004 годов. Поэтому, машины под логотипом Mark производились более 50 лет и успели пережить смену 11 поколений.

За период производства этой версии с конвейеров сошло приблизительно 6,5 млн автомобилей. Эксперты называют пиком продаж этих седанов 1989 год. Тогда японцы реализовали 210 тыс машин.

Последняя версия Mark — Mark X – была укомплектована бензиновым шестицилиндровым атмосферным двигателем объемом 2,5 л. Его дополняла шестиступенчатая коробка передач.

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Добавим, слухи о снятии с выпуска Toyota Mark X появились еще в начале текущего, 2019-го, года. Автоэксперты связывают такое решение с низким спросом на данную модель. В прошлом году ее приобрели только 3,9 тыс людей. Ожидается, что в ближайшем будущем Toyota сконцентрируется на выпуске кроссоверов и минивэнов.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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