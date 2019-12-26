Полицейские в Калифорнии вместо штрафов дарили водителям по сто долларов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости авто » Полицейские в Калифорнии вместо штрафов дарили водителям по сто долларов (ВИДЕО) Полицейские в Калифорнии вместо штрафов дарили водителям по сто долларов (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Полиция американского штата Калифорния решила вместо штрафов за незначительные нарушения дарить каждому по сто долларов в качестве рождественского подарка.

Акция невиданной щедрости проходила в рамках 5-летней программы округа Мадера «Случайные добрые дела», информирует enovosty.com/news.

Водители не сразу могли поверить в такую удачу. Некоторые женщины были растроганы до слез.Но все были в восторге от такого неожиданного подарка.

«Это чудесная идея, когда полицейские вас останавливают для того, чтобы сделать такой приятный сюрприз», — говорит Гризельда Лопес, одна из тех, кому посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте.