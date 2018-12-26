Автомобилистов ждет новое испытание проверками

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Депутаты Верховной Рады рассмотрят законопроект, предусматривающий контроль полиции над вредными веществами, выбрасываемыми автомобилями в атмосферу. Чтобы реализовать это, планируют применять специальные станции, способные к передвижению, похожие на те, которые использовали во времена Советского Союза.

Известно, что каждый год в атмосферу Украины попадает около 17 млн. тонн токсических веществ, причем большая часть из них выбрасывается автомобилями, информирует enovosty.com/news.

Поэтому депутаты Верховной Рады планируют обсудить возможность внедрения законопроекта, предусматривающего контроль над уровнем выброса ядовитых веществ машинами. По их мнению, следить за этим должны правоохранительные органы.

Во время остановки автомобиля, выброс вредных веществ которого превышает определенную отметку, в первый раз водителю будет выдано предупреждение. При остановке этого авто во второй раз, водитель вынужден будет заплатить штраф в размере 850 грн.

Осуществлять проверку над экологическим состоянием авто, будут с помощью специальных передвижных станций.

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