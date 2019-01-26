Jaguar изобрел язык для общения пешеходов и беспилотных автомобилей (ВИДЕО)

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Эра беспилотных машин не за горами. Поэтому Jaguar занялся изобретением понятного для всех способа общения между автомобилем и человеком.

Компания Jaguar на протяжении нескольких лет разрабатывала систему общения, позволяющую людям и беспилотным автомобилям понимать друг друга. Созданная технология очень легкая для запоминания, информирует enovosty.com/news.

К тому же «язык» без труда освоят жители любой страны. Сигнальная система не предусматривает никаких цифр или букв. В качестве главного ориентира Jaguar предлагает использовать световые полосы. Они проецируются беспилотником прямо на дорогу.

Если расстояние между полосами уменьшается, значит автомобиль собирается останавливаться. Во время начала движения расстояние между полосами увеличивается. Автоконцерн показал, как это происходит в своем новом видеоролике на YouTube.

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Создатели сообщили, что данный язык является тестовой технологией. Jaguar планирует в ближайшие годы довести свою задумку до идеального состояния.

Справка. Компания Ford также разрабатывает сигнальное средство связи для общения машин и людей. Ее система предполагает размещение светового индикатора под лобовым стеклом. Когда машина движется по дороге — индикатор горит, а когда пропускает людей – мигает.