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Рынок электромобилей в Китае покажет в следующем году значительный рост, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости авто » Рынок электромобилей в Китае покажет в следующем году значительный рост, - Reuters
 
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Китай активно поддерживает NEV и внедрил требования к производственным квотам для автопроизводителей.

Рынок новых энергетических транспортных средств (NEV) в Китае, скорее всего, в следующем году начнет восстанавливаться, так как автопроизводители выпускают все больше новых продуктов, чтобы привлечь покупателей, но необходимы более благоприятные правительственные меры. Об этом заявили руководители компаний., информирует enovosty.com/news.

Китай активно поддерживает NEV и внедрил требования к производственным квотам для автопроизводителей. Однако в этом году он значительно сократил субсидии для NEV, что является частью общего плана по сокращению субсидий. Это делает транспортные средства более дорогими. В октябре продажи NEV упали на 45,6% по сравнению с прошлым годом.

До сокращения субсидий китайский рынок NEV, который включает в себя гибриды со сменными модулями, электромобили только на батареях и работающие на водородных топливных элементах, был ярким пятном, продажи которого выросли на 62% в прошлом году.

«В следующем году мы ожидаем, что рынок NEV продолжит расти», — заявил Reuters Стефан Вёленштейн, руководитель Volkswagen Group в Китае. 

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По его словам, ключевая часть возрождения связана с тем, что более крупные автопроизводители выпускают модели NEV, и это помогает NEV стать более популярными. «Обычно это имеет значение, а также меняет восприятие потребителей и стимулирует рынок».

Автомобильные производители, такие как Volkswagen, Toyota, Lexus, Mercedes Benz, Daimler и Tesla, выступили на автошоу в Гуанчжоу, чтобы продемонстрировать недавно выпущенные электромобили с новым дизайном.

Брайан Гу, президент стартапа по производству электромобилей XPeng из Гуанчжоу, который только что привлек $ 400 млн. от Xiaomi и других инвесторов, сказал, что, по его мнению, улучшение инфраструктуры зарядок в стране поможет продажам NEV восстановиться в следующем году.

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Еще одним позитивным моментом является падение цен на NEV, поскольку все больше автопроизводителей начали выпускать автомобили.

«Примерно через два года, с моей точки зрения, электромобили будут значительно дешевле, чем ДВС (автомобили с двигателем внутреннего сгорания), поскольку затраты на батареи снижаются очень быстро».

Однако не все руководители, которые говорили с Reuters, были оптимистичны. Ма Фангли, генеральный директор подразделения электрических транспортных средств BAIC Group BAIC BluePark, сказал, что отрасль «испытывает большое давление» и что необходимы дополнительные меры поддержки.

Фу Бинфэн (Fu Bingfeng), исполнительный вице-председатель высшего органа автомобильной промышленности Китая, Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), сообщил, что правительственные органы обсуждают пути поддержки отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«В настоящее время наши работы будут направлены на повышение реального спроса со стороны потребления, включая улучшение инфраструктуры и цепочки поставок».


Автор: Оксана Ельченко
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