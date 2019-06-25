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В Британии установлен новый скоростной рекорд езды на тракторе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости авто » В Британии установлен новый скоростной рекорд езды на тракторе (ВИДЕО)
 
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В окрестностях Британии гонщик побил новый мировой рекорд скоростной езды на тракторе. Он на 27 км/ч превысил предыдущий.

Пилот Гай Мартин из Британии проехался на тракторе с рекордной скоростью. Его достижение уже внесено в Книгу рекордов Гиннеса, информирует enovosty.com/news.

Гай превысил предыдущую рекордную скорость на 27 км/ч.

Мартин смог разогнать сельскохозяйственный транспорт до 167 км/ч. Для установления рекорда великобританский гонщик выбрал машину марки JCB Fastrac.

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До этого момента пилоты смогли развить на данном виде транспорта скорость 140,4 км/ч. Именно до таких значений удалось в 2018 году разогнать трактор команде специалистов из шоу Top Gear.

Новый рекордсмен, трактор JCB Fastrac, отличается высокими показателями. Он укомплектован дизельным двигателем на 7,2 л. мощность мотора составляет 1000 л.с. Чтобы заезд был более скоростным, техники сделали его немного легче за счет небольшого изменения конструкции трактора и улучшения аэродинамики.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 848

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