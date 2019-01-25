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В столице, возможно, ограничат скорость авто до 30 км/ч

Главная » Последние новости » Новости авто » В столице, возможно, ограничат скорость авто до 30 км/ч
 
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В Киеве планируют ограничить скорость автомобилей в местах большого скопления детей – возле дошкольных и школьных учреждений.

Такая информация поступила из пресс-службы КГГА, информирует enovosty.com/news.

В планах властей столицы проанализировать, где случается наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, внести эти места в специальный список, и на этих участках и перекрестках ограничить скорость движения автомобилей до 30 км/ч.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский акцентировал внимание на том, что особо пристальное внимание будет уделено участкам, поблизости которых находятся учебные заведения. Власти планируют применить меры, касающиеся безопасности детей, для этого будут установлены «лежачие полицейские» и при необходимости изменена транспортная развязка. Кроме того, планируется внедрение электронных табло, на которых будут отображаться данные о скорости, с которой едет автомобиль. Это позволит дополнительно позаботиться о своей безопасности, как пешеходам, так и автомобилистам.

Также предполагается системная кампания за безопасность на дорогах и обучение ПДД в школах и детских садах совместно с Национальной полицией Украины.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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