Mitsubishi презентовала сразу три машины будущего (ФОТО)

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Автоконцерн Mitsubishi похвастался на Токийском автосалоне сразу тремя прототипами будущих автомобилей.

На автовыставке в Токио Mitsubishi презентовала три концепт-кара. Благодаря им компания представила собственное видение будущего машиностроительства и электрофикации, информирует enovosty.com/news.

Первым концептом стал полноприводной электробагги Mi-Tech. Данный автомобиль позиционируется производителем как такой, который уверенно преодолевает любое дорожное покрытие. Машина выполнена в светло-голубом цвете, а также усилена алюминиевыми защитными накладами и пластиковыми крыльями.

Внутри машины все также сделано в светло-голубых и медных оттенках. В салоне присутствуют необычные переключатели, напоминающие клавиатуру. На лобовом стекле установлены проектор и оптические датчики, анализирующие окружающую обстановку.

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Следующим Mitsubishi представила универсал Super Hieght K-Wagon, предназначенный для длительных путешествий. Изготовлен автомобиль в травяном зеленом оттенке. Производитель обеспечил большое пространство для ног пассажирам на задних сидениях.

Последним прототипом, представленным на Токийском автосалоне стал внедорожник Engelberg Tourer. Он оснащен гибридной трансмиссией и имеет целых три ряда сидений. На одной электротяге данная машина может преодолеть 70 километров.