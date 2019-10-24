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Mitsubishi презентовала сразу три машины будущего (ФОТО)

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Автоконцерн Mitsubishi похвастался на Токийском автосалоне сразу тремя прототипами будущих автомобилей.

На автовыставке в Токио Mitsubishi презентовала три концепт-кара. Благодаря им компания представила собственное видение будущего машиностроительства и электрофикации, информирует enovosty.com/news.

Первым концептом стал полноприводной электробагги Mi-Tech. Данный автомобиль позиционируется производителем как такой, который уверенно преодолевает любое дорожное покрытие. Машина выполнена в светло-голубом цвете, а также усилена алюминиевыми защитными накладами и пластиковыми крыльями.

Mitsubishi презентовала сразу три машины будущего (ФОТО)

Внутри машины все также сделано в светло-голубых и медных оттенках. В салоне присутствуют необычные переключатели, напоминающие клавиатуру. На лобовом стекле установлены проектор и оптические датчики, анализирующие окружающую обстановку.

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Mitsubishi презентовала сразу три машины будущего (ФОТО)

Следующим Mitsubishi представила универсал Super Hieght K-Wagon, предназначенный для длительных путешествий. Изготовлен автомобиль в травяном зеленом оттенке. Производитель обеспечил большое пространство для ног пассажирам на задних сидениях.

Mitsubishi презентовала сразу три машины будущего (ФОТО)

Mitsubishi презентовала сразу три машины будущего (ФОТО)

Последним прототипом, представленным на Токийском автосалоне стал внедорожник Engelberg Tourer. Он оснащен гибридной трансмиссией и имеет целых три ряда сидений. На одной электротяге данная машина может преодолеть 70 километров.

Mitsubishi презентовала сразу три машины будущего (ФОТО)


Автор: Катерина Лукьянчук
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