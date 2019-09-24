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Илон Маск открывает новую сеть магазинов Tesla в Европе

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В следующем году корпорация Tesla обзаведется новыми магазинами в Восточной Европе.

Открытие новых точек продаж планируется в Словакии, Сербии и Хорватии. Об этом Илон Маск сообщил на собственной странице в Twitter, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что в августе текущего года Илон Маск уже сообщал о старте онлайн-заказов для жителей Польши, Румынии, Венгрии и Словении. Однако эти дилерские пункты функционируют не так, как привычные магазины корпорации. В таких центрах желающие приобрести электрокар могут ознакомиться с моделями, а также получить детальную информацию о них. Однако сам заказ необходимо совершать в режиме онлайн.

Напомним, что фирменные магазины Tesla начали активно появляться на территории Восточной Европы после серии проведенных исследований. Согласно опросам, брендовые магазины действительно нужны покупателям из этого региона.

Илон Маск шуточно заметил, что Никола Тесла бы гордился, что его машины появятся в стране, где он родился.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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