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Volvo выпустит конкурента Tesla Model 3 (ФОТО)

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Шведская автокомпания решила составить серьезную конкуренцию Tesla. Volvo намерена выпустить аналог Model 3.

Еще в 2017 Volvo решила составить Tesla конкуренцию. Тогда был выпущен гибридный Polestar 1. Из-за высокой цены этот автомобиль не стал популярным среди покупателей. Однако Volvo не остановилась и принялась за разработку Polestar 2. Данный автомобиль будет полностью электрическим. По мнению сотрудников шведской компании, он составит конкуренцию Tesla Model 3.

На данный момент внешность электромобиля Volvo засекречена. Однако в Сеть все же просочились некоторые изображения машины. Можно увидеть, что скорее всего Polestar 2 будет довольно стильным фастбэком с 4 дверьми. К тому же, возможно, он будет комплектоваться прозрачной крышей. На данный момент известно лишь об электрокаре в черном цвете, но в дальнейшем возможны и другие расцветки, информирует enovosty.com/news.

Volvo выпустит конкурента Tesla Model 3 (ФОТО)

Известно также, что электромобиль Polestar 2 оснастят системой Android и помощником Google Assistant. В Volvo заявили, что машина будет постоянно подключена к интернету, а поэтому для нее будут доступны все те функции, что и для смартфонов, работающих на ОС Android. С помощью специального приложения водитель и пассажиры смогут на большом дисплее, расположенном в салоне, просматривать фильмы и слушать песни.

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Volvo выпустит конкурента Tesla Model 3 (ФОТО)

Сотрудники компании заявили, что на одном заряде электромобиль Volvo сможет проехать 480 км. Мощность электродвигателя составит 400 л.с.

Добавим, что запуск Polestar 2 в производство произошел в декабре 2018-го. На днях шведская автокомпания заявила, что через несколько недель мир узнает больше подробностей об электромобиле.


Автор: Катерина Лукьянчук
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