Nissan собирается заключить сделку с Uber: в чем суть

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Nissan предоставит 2000 электрокаров Leaf водителям Uber.

Uber и Nissan подписали соглашение, чтобы помочь водителям в Лондоне переключиться на полностью электрические транспортные средства, что является частью стремления компании сделать все свои поездки в столицу чистыми от выбросов к 2025 году.

Nissan предоставит водителям Uber 2000 своих электрокаров Leaf, произведенных в Сандерленде, которые они смогут арендовать или купить напрямую у утвержденных поставщиков.

Чтобы помочь оплатить автомобили, водители также смогут использовать деньги, накопленные в качестве «платы за чистый воздух» компанией Uber, которая взимает с пассажиров 15 фунтов за милю во всех поездках по Лондону. Данный сбор был начат в январе 2019 года, чтобы помочь всем 45 000 водителей, работающих в столице Великобритании, перейти на электромобили к 2025 году, и на сегодняшний день было собрано уже более 80 миллионов фунтов стерлингов.

«Водители Uber станут первыми пользователями электромобилей», — сказал Джейми Хейвуд, региональный генеральный директор Uber в Великобритании, Северной и Восточной Европе. «Вы платите чуть более высокую цену заранее, но у вас низкие эксплуатационные расходы. Устранение загрязнения воздуха в городах и отказ от загрязняющих транспортных средств — наш приоритет», — добавил он.

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Nissan Leaf — единственный автомобиль, доступный в настоящее время по этой схеме. Тем не менее, некоторые водители не хотят переходить на электромобили из-за опасений, что в столице и ее окрестностях недостаточно точек зарядки, не говоря уже о бесплатных или сверхбыстрых.

В этом месяце операторы автомагистралей заявили, что британская электросеть «не подходит для этой цели» и душит развертывание зарядных устройств для электромобилей.

В настоящее время на долю электромобилей приходится лишь около 2 процентов продаж в Великобритании, но ожидается, что они резко возрастут, поскольку страна стремится достичь своей юридически обязательной цели — нулевых выбросов углерода к 2050 году.

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По словам руководства Uber, в прошлом году число поездок Uber на электромобилях в Лондоне увеличилось более чем на 350 процентов, до 900 000. Однако будущее Uber в столице Великобритании неясно. В ноябре компания была лишена Лондонской лицензии транспортным регулятором уже во второй раз за два года из-за проблем безопасности пассажиров. Uber обжалует это решение и сможет продолжать действовать, пока не будет принято окончательное решение.