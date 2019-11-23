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Лучшие автомобили автосалона Лос-Анджелеса 2019 (ФОТО)

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С 22 ноября по 1 декабря в США проходит одно из главных автомобильных событий года — Los Angeles Auto Show 2019 («Авто Шоу Лос-Анджелеса»).

Не все новинки будут представлены в ближайшем будущем в Украине официально. Но это не значит, что эти автомобили нельзя будет купить. Подтверждение тому — электромобили Tesla, у которых до сих пор нет офиса в Украине. При этом продажи компании на украинском рынке усилиями «серых» дилеров стабильно растут, информирует enovosty.com/news.

Tesla Cybertruck

Лучшие автомобили автосалона Лос-Анджелеса 2019 (ФОТО)

Tesla наконец представила свой первый пикап. Новинка носит название Cybertruck. И выглядит она соответственно. Впрочем, велика вероятность, что это все таки прототип. Ведь с такими острыми углами электромобиль может просто не вписаться в требования по безопасности, как в США, так и в Европе.

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Прежде всего, нужно отметить: Cybertruck вышел относительно недорогим. Маск запросил за базовую версию всего $ 40 000. Для сравнения: цены на Tesla Model S могут превышать $ 100 000.

Начальные версии новинки с задним приводом комплектуются одним электромотором. Без подзарядки машина может проехать до 400 километров. Такая версия Cybertruck может буксировать прицеп массой до 3,4 т.

Также клиентам предложат модификацию пикапа с двумя электрическими моторами и системой полного привода. Такой автомобиль набирает 100 км / ч за 4,5 секунды и может буксировать до 4500 кг груза.

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Топовая версия Cybertruck — Tri Motor — оснащается сразу тремя электромоторами. Один двигатель установлен на передней оси и два на задней. До 100 км / ч машина разгоняется всего за 2,9 секунды, что делает новинку одним из самых быстрых пикапов в мире.

Максимальная скорость Cybertruck Tri Motor — около 210 км в час. На одном заряде он может проехать более 800 километров.

В Украине новинка, скорее всего, представлена ​​не будет. Но у «серых» дилеров, очевидно, появится, как только ее можно будет свободно купить в США или Европе.


Mercedes-Maybach GLS 600

Лучшие автомобили автосалона Лос-Анджелеса 2019 (ФОТО)

Mercedes-Benz представил свой самый дорогой кроссовер — люксовый GLS, который будет продаваться под маркой Mercedes-Maybach. Это первый SUV выпускаемой немецким производителем под «двойной фамилией».

Внешне от обычного GLS кроссовер Mercedes-Maybach отличается:

огромной решеткой радиатора с фирменными вертикальными планками (очень похоже на BMW)
хромированными оконными рамками;
особыми 22-дюймовыми колесами;
эмблемой Maybach на задних стойках.
Кроме того, кроссовер получил двухцветную окраску кузова, доступную в восьми различных сочетаниях.

GLS 600 укомплектован специально модернизированным 4-литровым мотором V8 с двумя турбинами. Агрегат выдает 558 лошадиных сил и 730 Н • м крутящего момента.

Двигатель работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом».

Автомобиль способен набирать первую «сотню» за 4,9 секунды. А его максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.

В стандартное оборудование входит пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами и активный круиз-контроль. За дополнительную плату автомобиль можно оснастить фирменной гидропневматической подвеской E-Active Body Control.

Продажи Mercedes-Maybach GLS 600 стартуют в конце 2020 года. Доберется ли новинка в Украину — большой вопрос. Например, пикап Mercedes X-Class так и не был представлен на украинском рынке официально (по состоянию на ноябрь 2019).

Volkswagen ID Space Vizzion

Лучшие автомобили автосалона Лос-Анджелеса 2019 (ФОТО)

Volkswagen показал очередную версию электромобиля линейки ID. Мы видели хэтчбек, который уже ушел в серию, и кроссовер. На этот раз пришла очередь универсала под кодовым названием Space Vizzion.

В состав силовой установки входят несколько электромоторов суммарной мощностью 340 лошадиных сил. Емкость батареи — 82 киловатт-часа. От 0 до 100 километров в час универсал разгоняется за 5,4 секунды.

На одном заряде новинка может проехать около 600 километров — показатель, сравнимый с «дальнобойной» версией Tesla Model S, которая сегодня возглавляет рейтинг лучших электромобилей по запасу хода.

Интерьер Space Vizzion оформлен в минималистическом стиле: за рулем расположен небольшой экран с виртуальными приборами, как у хэтчбека ID.3. А центральное место занимает 15,6-дюймовый планшет. Судя по отсутствию кнопок, управление всеми системами автомобиля осуществляется именно с него.

По материалам: MMR


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