Маск пообещал выпустить бюджетный автомобиль-беспилотник

Главная » Последние новости » Новости авто » Маск пообещал выпустить бюджетный автомобиль-беспилотник Маск пообещал выпустить бюджетный автомобиль-беспилотник

Закрыть Отправить

Илон Маск планирует выпустить бюджетный автомобиль Tesla

Глава Tesla Илон Маск объявил, что собирается выпустить бюджетный вариант беспилотного автомобиля. Об этом сообщает The New York Post, информирует enovosty.com/news.

По его оценке, машина будет стоить $25 тыс. Стоимость самого дешевого автомобиля Tesla, седана Model 3, стартует от $37 990. Самый дорогой, Model X, обойдется в $79 990 и более. Бюджетная версия появится через три года, пообещал Маск. «Мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью $25 тыс.», – сказал он.

В начале июля глава Tesla заявлял, что в скором времени будет разработан автомобиль с технологией полной автоматизации. Это будут электрокары пятого уровня автономного вождения – непосредственное вмешательство человека не требуется. Bloomberg отмечал, что сейчас Tesla уже производит машины с функцией автопилота.

Позднее Маск сообщил, что планирует открыть страховую компанию для владельцев Tesla. Страховка будет рассчитываться на основе данных с бортовых компьютеров автомобилей о стиле вождения. Чем оно агрессивнее, тем больше придется платить.

Читайте: ТОП-5 самых ненадежных автомобилей современности