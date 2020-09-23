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Маск пообещал выпустить бюджетный автомобиль-беспилотник

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Илон Маск планирует выпустить бюджетный автомобиль Tesla

Глава Tesla Илон Маск объявил, что собирается выпустить бюджетный вариант беспилотного автомобиля. Об этом сообщает The New York Post, информирует enovosty.com/news.

По его оценке, машина будет стоить $25 тыс. Стоимость самого дешевого автомобиля Tesla, седана Model 3, стартует от $37 990. Самый дорогой, Model X, обойдется в $79 990 и более. Бюджетная версия появится через три года, пообещал Маск. «Мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью $25 тыс.», – сказал он.

В начале июля глава Tesla заявлял, что в скором времени будет разработан автомобиль с технологией полной автоматизации. Это будут электрокары пятого уровня автономного вождения – непосредственное вмешательство человека не требуется. Bloomberg отмечал, что сейчас Tesla уже производит машины с функцией автопилота.

Позднее Маск сообщил, что планирует открыть страховую компанию для владельцев Tesla. Страховка будет рассчитываться на основе данных с бортовых компьютеров автомобилей о стиле вождения. Чем оно агрессивнее, тем больше придется платить.

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По материалам ГЛАВКОМ
Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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