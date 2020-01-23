Несмотря на обвинения в мошенничестве, бывший глава Volkswagen сохранит бонус в размере $12 млн

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Винтеркорн подал в отставку с поста генерального директора вскоре после выхода разоблачающих компанию сведений.

Продолжающееся дело против бывшего руководителя Volkswagen Мартина Винтеркорна, который ушел с поста генерального директора в 2015 году и был обвинен в мошенничестве, растрате и нарушении закона о конкуренции в прошлом году на фоне многолетнего скандала, связанного с выбросами дизельного топлива, может завершиться абсолютно неожиданно.

Винтеркорн может сохранить 12 миллионов долларов в виде бонусов, которые прокуроры пытались конфисковать.

После того, как в 2015 году разразился скандал с Volkswagen, который касался программного обеспечения для защиты от выбросов, немецкие прокуроры обвинили бывшего генерального директора и четырех других менеджеров Volkswagen в мошенничестве, растрате и нарушении закона о конкуренции.

В то время Bloomberg сообщил, что Винтеркорн может быть получить срок до 10 лет и у него будут конфискованы примерно 12 миллионов долларов, которые он получил в виде бонусов. Bloomberg писал, что прокуроры также искали бонусные деньги у других вовлеченных менеджеров.

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Мартин Винтеркорн

Но согласно письмам из регионального суда в Брауншвейге, Германия, у судьи, председательствующего в деле, имеются серьезные сомнения по поводу обвинений. Так что вполне возможно, что Винтеркорн сможет оставить свои 12 миллионов долларов и потенциально уйти без приговора.

Business Insider пообщался с людьми, участвовавшими в судебном процессе. В письмах суд заявляет, что обвинения «не эффективны» или имеют «недостаточные обоснования».

Кто что знал и когда

В обвинительном заключении говорится: «Обвиняемый Винтеркорн, будучи председателем правления VW AG, узнал об использовании нелегального программного обеспечения в США не позднее мая 2014 года. Он знал о его использовании в европейских двигателях и в сентябре 2015 года.

«Хотя он знал, что автомобили были ошибочно заявлены как автомобили с особыми экологическими характеристиками, он сознательно не прекратил дальнейший маркетинг автомобиля».

Согласно письмам, суд считает обвинение в криминальной рекламе необоснованным, поскольку в Соединенных Штатах в коммерческом уголовном праве отсутствует защитный эффект для клиентов в Соединенных Штатах.

Что касается обвинения в мошенничестве, согласно которому Винтеркорн разрешил продавать такие автомобили в Европе даже после того, как разразился скандал, суд заявляет, что «согласно текущей оценке, это не подходящий случай, к которому можно применить уголовную ответственность».

Что касается денег, судья не нашел прямой связи между мошенничеством с дизельным топливом и выплатами бонусов членам совета директоров. Таким образом, конфискация бонусов в размере более 12 миллионов долларов, требуемых прокуратурой, не подлежит обсуждению, и Винтеркорн, вероятно, сохранит эти деньги.

Наблюдатели, близкие к этому вопросу, считают интенсивность текущих юридических дискуссий необычной и непредсказуемой. Даже отклонение обвинений против Винтеркорна не исключено. Однако в этом случае прокуратура может передать дело в Высший региональный суд.

Другие вовлеченные стороны считают, что суд пытается упростить обширное и очень сложное разбирательство, применяя тщательный и длительный подход.

Винтеркорн подал в отставку в сентябре 2015 года после того, как власти США обвинили Volkswagen в использовании нелегального программного обеспечения для преднамеренного манипулирования своими автомобилями с целью соответствия стандартам выбросов во время испытаний, заявив, что он «ошеломлен тем, что в Volkswagen Group возможно неправомерное поведение такого масштаба», и он «не знал о каких-либо правонарушениях».

Программное обеспечение помогло уменьшить данные о выбросах во время испытаний, но автомобиль продолжал бы загрязнять окружающую среду в количествах, превышающих допустимый предел.