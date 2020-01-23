Биржевая стоимость Tesla впервые превысила $100 млрд

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

23.01.2020 г.
15:40В Украине в этом году появится 9 новых объездных дорог, - Укравтодор
15:00Биржевая стоимость Tesla впервые превысила $100 млрд
08:20В Украине выставили на продажу раритетный Ferrari 456 GT 1998 года (ФОТО)
07:10В Сети показали "Волгу" ГАЗ-24 времен Леонида Брежнева (ФОТО)
22.01.2020 г.
22:20В Китае разработали дешевую альтернативу Tesla (ФОТО)
17:52В сети появилось видео из салона электрокара Tesla Cybertruck (ВИДЕО)
16:52Ультрабюджетный электрокар Renault появится уже в этом году
Все новости авто

Аналитика

23.01.2020

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины
Упускать возможность прорекламировать инвестиционную привлекательность Украины на юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ...
22.01.2020

Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"

Итоги дня: Четыре всадника апокалипсиса, дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская Берегиня
Украинский президент выступил на экономическом форуме в Давосе, в МВФ отметили прогресс нашей страны в реформах, а в Украине показали современный квадрокоптер ...
22.01.2020

Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?

Ключевой маркер ПриватБанка: почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Недавний «кассетный» скандал, главным фигурантом которого стал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, некоторые члены Кабмина, вместе с представителями ...

Последние новости

23.01.2020 г.
18:42 Королева Великобритании окончательно утвердила Brexit, - Reuters
18:22 В Украине розничная торговля за год выросла на 10,5%
17:48 Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку боевиков «МГБ ЛНР» завербовать украинца (ВИДЕО)
17:42 В Украине массово закрывают школы из-за гриппа: в каких регионах объявлен карантин
17:22 В "Борисполе" санитарно-карантинные подразделения будут встречать самолеты из Китая: подробности
16:58 Дубилет назвал причины сокращения населения Украины
16:47 Ученые нашли "виновника" вспышки смертельного вируса в Китае
16:24 На Львовщине полиция задержала банду вымогателей
16:13 На Донбассе боевики обустраивают огневые позиции возле гражданских объектов - разведка
15:56 В НБУ сообщили, что вложения нерезидентов в ОВГЗ стремительно растут
15:40 В Украине в этом году появится 9 новых объездных дорог, - Укравтодор
15:30 Кейт Миддлтон в леопардовой юбке посетила детский центр в столице Уэльса (ФОТО)
15:27 Прогулка слона: ВВС США провели широкомасштабные учения с вылетами самолетов A-10 Thunderbolt II
15:03 Планы РФ на экономический и социальный рывок в 2019 году с треском провалились, - Злой Одессит
15:02 Советник премьера Голик: Deutsche Bahn поможет многострадальной «Укрзализныце» европеизироваться
15:00 Биржевая стоимость Tesla впервые превысила $100 млрд
14:57 Сильный ветер превращает воду в пену - шокирующее видео урагана "Глория"
14:41 Рестораны дерутся за него: Украинец открыл уникальный бизнес
14:40 Самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ модернизируют в соответствии с требованиями ICAO
14:30 Два слона сбежали из цирка и пошли гулять по улицам (ВИДЕО)
14:12 В тибетских ледниках найдены 28 новых вирусов
13:55 Армия США заключила с BAE Systems контракт на $400 млн на производство бронетехники нового поколения
13:27 МИД Украины купил чашки по 1,5 тыс. гривен за штуку за счет госбюджета
13:20 Главную улицу столицы ждет капитальный ремонт
13:16 В Минцифры пообещали украинцам новую услугу в телефоне
13:15 NASA: На Марсе можно строить жилье из грибов
13:13 За 18 лет население Украины сократилось на 11 миллионов
13:03 "Мы сожалеем": В Израиле резко ответили на отказ Зеленского посетить форум о Холокосте
12:58 Зеленский рассказал о масштабных переговорах с Россией
12:50 Активы семьи Авраменко выставлены на аукцион, платежная система «EasyPay» под угрозой
12:39 "С салютом, фанфарами и фейерверками": Украина вернулась на рынок еврооблигаций, - Фурса
12:31 Суп из летучих мышей: Китайские ученые обвинили летучих мышей в смертельном коронавирусе
12:21 Подсчитано население Украины: Появилась точная цифра
12:20 Филарет, мина замедленного действия и детонатор, - митрополит ПЦУ
12:17 Кива: Мы наведем порядок в стране! (ФОТО)
12:15 Коронавирус уже вплотную подобрался к Украине
12:12 Ученые: Источником нового китайского коронавируса могли быть рептилии
11:43 Европа заплатит Украине миллионы на возобновляемую энергетику
11:40 Выступление психолога в Давосе: профессор поделился секретами воспитания детей
10:42 Во время тушения пожара в Австралии разбился самолет с американскими пожарными: все на борту погибли
10:30 Россия перебросила на Донбасс свежие «подарки» для боевиков
10:27 100 грн/мин. В Украине теперь можно пользоваться интернетом в самолетах
09:40 Настоящий деликатес: Назван продукт, который больше всего подорожал в этом году
09:24 Война в Сирии: Американские военные заблокировали важную дорогу головорезам Путина
09:21 Украина стала ловить больше рыбы
09:18 В Украине Трамп и Путин действуют в сговоре, - ИноСМИ
09:10 "Семья" наехала на Путина: Экс-советник главы Кремля подметил главную трансформацию в РФ
08:55 Президент Европейского банка реконструкции и развития сделал важное заявление об Украине
08:41 "Лежала в крепких объятиях "убийцы": Жертва зверского убийства в Киеве детально описала свою смерть
08:28 Зеленский в Давосе оставил свой телефон крупнейшему индийскому миллиардеру
08:23 Китайский смертельный вирус может передаться через AliExpress
08:20 В Украине выставили на продажу раритетный Ferrari 456 GT 1998 года (ФОТО)
08:10 Боевики устроили расправу на Донбассе: Украинские военные понесли потери
08:08 Семья из США лепит глиняных коал, чтобы помочь пострадавшим от пожаров
07:50 Киев вошел в ТОП-50 самых инстаграмных городов мира: что это значит
07:33 Самая трогательная записка в мире: В США через соцсети ищут адресата (ФОТО)
07:15 Подводные роботы поднимут на поверхность реликвию "Титаника" - радио, передавшее сигнал бедствия
07:10 В Сети показали "Волгу" ГАЗ-24 времен Леонида Брежнева (ФОТО)
07:04 Птичий грипп: Госпотребслужба предостерегает от покупки куриного мяса и яиц на стихийных рынках
06:52 На процесс импичмента в Сенате Трамп ответил рекордным количеством твитов
Все новости »

Биржевая стоимость Tesla впервые превысила $100 млрд

Главная » Последние новости » Новости авто » Биржевая стоимость Tesla впервые превысила $100 млрд
 
Печать Отправить на почту

 

 

Рыночная капитализация корпорации Илона Маска впервые перешагнула отметку в $100 млрд. Таким образом, Tesla удалось наконец-то обогнать Volkswagen.

Как передает информагентство Bloomberg, биржевая стоимость Tesla достигла рекордного показателя, превысив $100 млрд. Теперь компания Илона Маска уступает лишь японскому автогиганту Toyota. А вот немецкий автоконцерн Volkswagen удалось обогнать по данному показателю, информирует enovosty.com/news.

Информация с торгов Нью-Йоркской фондовой биржи свидетельствуют, что 21 января в 12:00 акции Tesla выросли на 8,6%, достигнув стоимости 594,5 доллара. Эксперты подсчитали, что это довело рыночную капитализацию Tesla до $107,2 млрд.

Отметим, что биржевая стоимость Volkswagen составляет $99,5 млрд.

Справка. Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Ее главный офис располагается на территории штата Калифорния – в городке Паль-Альто. Первоначально компания позиционировала себя исключительно как производителя электрокаров, однако позже начала выпускать солнечные панели и другие энергонакопительные системы.

Читайте: Автомобили Tesla будут доставлять астронавтов к ракетам SpaceX


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
ТЕГИ:
Посещений: 74

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского
Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Все статьи


Читайте также

Автомобили Tesla будут доставлять астронавтов к ракетам SpaceX
 Окей, Гугл: названы самые популярные марки автомобилей по запросам в поисковике
Компания Tesla заплатит внушительную сумму тому, кто сумеет взломать электрокар Model 3
 Илон Маск пообещал научить автомобили Tesla разговаривать с пешеходами
Стоимость акций Tesla превысила общую капитализацию General Motors и Ford вместе взятых
 Дизайнеры представили специальный гараж для Tesla Cybertruck (ФОТО)
На шоссе в США заметили спящего водителя за рулем движущейся Tesla (ВИДЕО)
 Илон Маск приехал в ресторан на Tesla Cybertruck: не обошлось без инцидента (ВИДЕО)

Армия

Боевая бронированная машина «Дозор-Б»
Штурмовая винтовка (автомат) М16 (США)
Танк «Азовец»
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Наталья
БОНДАРЕВА
Юрий
СИРОТЮК
Голик
ЮРИЙ
Андрей
БОГДАН
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Новая формула растаможки авто: поспешил — людей насмешил?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность (12845)

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (8160)

Концерт Серова в Киеве: В СБУ удивили ответом об артисте, посещавшем Крым (7050)


Экономические новости youtube

Рынок земли



Loading...

help

Афиша 

Вся Афиша    >>


 