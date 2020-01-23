Биржевая стоимость Tesla впервые превысила $100 млрд

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Рыночная капитализация корпорации Илона Маска впервые перешагнула отметку в $100 млрд. Таким образом, Tesla удалось наконец-то обогнать Volkswagen.

Как передает информагентство Bloomberg, биржевая стоимость Tesla достигла рекордного показателя, превысив $100 млрд. Теперь компания Илона Маска уступает лишь японскому автогиганту Toyota. А вот немецкий автоконцерн Volkswagen удалось обогнать по данному показателю, информирует enovosty.com/news.

Информация с торгов Нью-Йоркской фондовой биржи свидетельствуют, что 21 января в 12:00 акции Tesla выросли на 8,6%, достигнув стоимости 594,5 доллара. Эксперты подсчитали, что это довело рыночную капитализацию Tesla до $107,2 млрд.

Отметим, что биржевая стоимость Volkswagen составляет $99,5 млрд.

Справка. Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Ее главный офис располагается на территории штата Калифорния – в городке Паль-Альто. Первоначально компания позиционировала себя исключительно как производителя электрокаров, однако позже начала выпускать солнечные панели и другие энергонакопительные системы.

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