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Стало известно, как изменится цена на бензин в ближайшем будущем

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Оснований считать, что цены на топливо в ближайшее время повысятся, на сегодняшний день нет. Наоборот, вполне возможно, что стоимость бензина снизится.

Об этом сообщил экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, Леонид Косянчук, информирует enovosty.com/news.

Главными обстоятельствами, играющими основную роль в том, что стоимость бензина в Украине будет снижаться – это цена на топливо на внешнем рынке, а также стабильность гривны. Поскольку на украинский рынок нефти поступает 80 % нефтепродуктов из импортного рынка, этот фактор является очень важным.

По мнению эксперта, при тенденции удешевления стоимости нефти на внешнем рынке и укреплении гривны, бензин не только не будет дорожать, но и, возможно, подешевеет.

Кроме того, не стоит забывать о соотношении спроса и предложения. Зимой на АЗС обычно «мертвый сезон», который длится практически все три месяца. Так, при неизменном предложении, спрос значительно уменьшается.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 25

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