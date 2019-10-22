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В Киеве сняли новую рекламу BMW (ВИДЕО)

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Украинская столица была выбрана в качестве локации для новой рекламы автомобиля BMW.

В Киеве состоялись съемки рекламы новой модели BMW — 2 Series Gran Coupе. Известный автоконцерн выбрал для видеопрезентации своей машины несколько столичных мостов, улиц и других знаковых локаций, информирует enovosty.com/news.

В рекламном ролике четко видно Подольско-Воскресенский, а также Дарницкий мосты. Также автомобиль проезжает мимо Подольской набережной и Почтовой площади. Некоторые сцены видео были засняты в известном доме графини Уваровой (район Липок). Таким образом, компании BMW удалось эффектно показать Киев с нового и необычного ракурса.

Напомним, что украинская столица в последнее время часто становится локацией для съемок разной мировой кинопродукции. Не так давно по Киеву прогуливался Том Круз. Голливудская знаменитость выбирал, где же ему снимать свой новый проект. Известно, что и один из свежых клипов Майли Сайрус был подготовлен в столице Украины. Наибольше же шуму наделал фильм «Чернобыль», который также отчасти снимали в Киеве. Эта картина завоевала целых три статуэтки Эмми-2019.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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