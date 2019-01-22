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Mercedes-Benz показал общественный транспорт будущего

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Mercedes-Benz показал концепт футуристической маршрутки будущего. Конструкция автомобиля предусматривает также сменные кузова.

Mercedes-Benz анонсировала уникальный автомобиль Vision Urbanetic, являющийся электрофургоном сборной конструкции. В зависимости от целей, он будет оснащаться кузовом для транспортировки людей или перевозки грузов, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что автомобиль состоит из специальной платформы, на которую можно устанавливать сменные кузова.

Концепт этого микроавтобуса был представлен на автомобильной выставке в Лас-Вегасе. Посетители были в восторге.

В Vision Urbanetic могут вместиться 12 человек. В случае же использования грузового отсека можно перевозить 10 кубометров любого товара. Благодаря бесшумному электродвигателю, он не будет мешать жителям даже во время ночной развозки продуктов.

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Mercedes-Benz показал общественный транспорт будущего

В Mercedes-Benz надеются, что когда-то представлять полноценный Vision Urbanetic. Сотрудники компании считают, что электрофургон может стать незаменимым помощником как для частных лиц, так и для коммерческих фирм. Корпорация также планирует в будущем создать специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет заказывать Vision Urbanetic.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 173

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