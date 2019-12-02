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Мэр одного из мексиканских городов объявил о покупке 15 Tesla Cybertruck

Главная » Последние новости » Новости авто » Мэр одного из мексиканских городов объявил о покупке 15 Tesla Cybertruck
 
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Мэр Сан-Луис-Потоси объявил о покупке 15 новых Cybertruck производства Tesla Inc.

Адриан Эспер Карденас заявил, что он зарезервировал грузовики, сделав депозит в размере 1500 долларов США из своих собственных денег., информирует enovosty.com/news.

«Я забронировал 10 двухмоторных и пять трехмоторных моделей», — сказал он на пресс-конференции после размещения заказа. «Мы сделаем фотографию и отправим ее генеральному директору Tesla Илону Маску, посмотрим, даст ли он нам скидку».

Эспер сказал, что он не консультировался со своими избирателями о покупке, но сказал, что его решение купить электромобили для полиции, сбора мусора и других целей было «здравым смыслом».

«Речь идет не о скорости, потому что нам не нужна скорость. Нам нужен крутящий момент, чтобы перевозить водопроводные трубы и прочее. Новые модели будут перевозить вдвое больше грузов, чем обычный грузовик», — сказал он.

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Хотя модели, заказанные Эспером, продаются по ценам в $49 900 и $69 900, он заявил, что они позволят экономить до 24 млн. песо ($1,2 млн) в год, поскольку грузовики требуют минимального обслуживания и не требуют бензина для работы.

«Важно, что несмотря на то, что стоимость может быть немного выше, чем мы рассчитывали, выгода заключается в том, что нам не придется выполнять техническое обслуживание и заправлять их топливом. Так мы сможем сэкономить 24 миллиона песо в год и тем самым окупить половину инвестиций», — сказал он.

Основатель Tesla Илон Маск представил Cybertruck 21 ноября. Заказы на грузовик, как сообщается, насчитывают сотнями тысяч.

По сообщению Маска, резервная цена всего в $100 привела к тому, что количество предварительных заказов достигло 250 000.


Автор: Оксана Ельченко
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