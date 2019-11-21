Илон Маск заявил, что новому Tesla 2020 Roadster возможно, вообще не понадобится ключ для запуска

Главная » Последние новости » Новости авто » Илон Маск заявил, что новому Tesla 2020 Roadster возможно, вообще не понадобится ключ для запуска Илон Маск заявил, что новому Tesla 2020 Roadster возможно, вообще не понадобится ключ для запуска

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Новый Tesla 2020 Roadster был представлен в 2017 году и преподносится как обновленная версия оригинального Tesla Roadster, выпущенного в период с 2008 по 2012 год.

Поклонник Тесла написал в твиттере Илона Маска скромную просьбу, касающуюся нового Tesla 2020 Roadster: слот рядом с водителем, предназначенный для хранения ключа с брелком, информирует enovosty.com/news.

В ответ основатель и генеральный директор Tesla раскрыл особенность следующего Roadster: владельцам, возможно, ключ вообще не понадобится.

Новый Tesla 2020 Roadster был представлен в 2017 году и преподносится как обновленная версия оригинального Tesla Roadster, выпущенного в период с 2008 по 2012 год. Новый Roadster будет разгоняться до 100 км в час за 1,9 секунды.

Неясно, был ли Маск серьезно настроен по поводу его заявления о том, что автомобилю может не потребоваться ключ, или же ключ будет заменен приложением или каким-либо другим способом идентификации водителя. Маск ранее озвучил другие функции Tesla в Твиттере — в октябре он написал, что будущий Tesla может позволить водителям настраивать автомобильные гудки, заменяя их звуковыми эффектами выпускаемого воздуха или блеянием козла.

Изначально ожидалось, что новый Roadster появится в 2020 году, но Маск намекнул, что он может появиться позже — в сентябре он написал в Твиттере, что следующая Model S поступит в производство в конце 2020 года, а следующий Roadster «появится еще позже».