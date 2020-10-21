Автобусы ЗАЗ будут экспортироваться в страны ЕС

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«Запорожский Автомобилестроительный Завод» запускает производство нескольких новых моделей автобусов, которые сейчас проходят сертификацию на соответствие европейским экологическим нормам Евро-5 и Евро-6.

В ближайшее время будет запущено производство десятиметрового низкопольного автобуса ЗАЗ А10, полностью отвечающего экологическому стандарту Евро-6.

Линейка автобусов малого класса ЗАЗ А08 пополнится моделью А08 «город», которая успешно прошла испытания и ожидает получения сертификата Евро-5. Модели А08 «пригород» и «школьный», производство которых было налажено на предприятии в этом году, уже хорошо зарекомендовали себя и пользуются большим спросом в регионах.

Кроме того, как заявил Председатель Правления ЗАЗ Николая Евдокименко, «В течение ближайшего месяца мы начинаем производство автобуса ЗАЗ А09, который предназначен для обслуживания пригородных маршрутов в Украине. Новый автобус сейчас также проходит сертификацию. Автобус будет соответствовать экологическому стандарту Евро-5 и комплектоваться двигателем и трансмиссией Mercedes-Benz»

На ЗАЗе планируют постоянно расширять модельный ряд автобусов и поставлять их как на внутренний, так и на внешние рынки. Таким образом, украинские автобусы скоро могут появиться на улицах европейских городов.

Запорожский Автомобилестроительный Завод – крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие располагает всем необходимым современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом для осуществления полномасштабного выпуска автомобилей. За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. Предприятие имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей. Завод также производит автобусы малого и среднего класса. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — Alliance Production Way.