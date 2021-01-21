Украинских водителей ждут перемены: будут проверять внезапно

Главная » Последние новости » Новости авто » Украинских водителей ждут перемены: будут проверять внезапно Украинских водителей ждут перемены: будут проверять внезапно

Закрыть Отправить

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695

На следующей неделе Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, которые «хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах». Об этом написал на странице в соцсети Антон Геращенко, комментируя инцидент с увольнение уже бывшего заместитель Министра Стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого: , информирует enovosty.com/news.

«В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине.

Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде что она сделает Украину безопаснее.

Голосование как всегда будет поименным», — написал заместитель министра внутренних дел Украины.

Читайте: Грядут масштабные проверки. В НБУ рассказали, кого в Украине ждут перемены

Отметим, Верховная Рада Украины в июне 2020 года приняла в первом чтении проект закона № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения». За проголосовали 282 народных депутата.

Этот законопроект предусматривает админарест на десять суток с лишением права управления на три года за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. Кроме того, увеличивается штраф за покидание места ДТП и уменьшается возможность должникам таких аварий избегать ответственности за содеянное.