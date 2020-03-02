Китайская компания представила беспилотный гусеничный автомобиль Mule-200

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Китайская оружейная компания представила свой беспилотный наземный автомобиль Mule-200, который может перевозить боеприпасы и обеспечивать прикрытие от огня.

Компания Zhong Tian Zhi Kong Technology Holdings представила Mule-200 на выставке/конференции по беспилотным системам 2020 (UMEX2020) в Абу-Даби на прошлой неделе, информирует enovosty.com/news.

Mule-200 представляет собой многоцелевой гусеничный беспилотник среднего размера, предназначенный для сопровождения пехотных подразделений, транспортировки боеприпасов, оснащения огнестрельным оружием и обеспечения огневой поддержки на близком расстоянии.

Mule-200 был разработан на основе модульной конструкции. Он может быть использован для транспортировки, разведки, боевых задач, ретрансляции связи и многих других задач. В соответствии с требованиями миссии, оператор может легко установить на автомобиль различные полезные нагрузки

Mule-200 может управляться дистанционно по беспроводной или кабельной сети. В отличие от большинства UGV, которые перевозят полезные грузы под открытым небом, Mule-200 может хранить их внутри своего бронированного корпуса. Этот UGV весит 500 кг и может нести полезную нагрузку в 200 кг.

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На двух гусеницах Mule-200 может перемещаться по любой местности, развивая скорость до 50 км/ч и имея максимальную дальность 50 км. Он работает на бензиново-электрическом гибридном двигателе.

В качестве опции, Mule-200 может быть оснащен регулируемой подвеской, чтобы позволить оператору настраивать качество движения для «мягкой», «средней» и «жесткой» местности.

В то время как западные беспилотные системы были в центре внимания на UMEX 2020, китайское оборудование было едва замечено в значительной степени из-за плохой PR-стратегии китайских фирм. Китайские организации на международных выставках вооружений, как правило, уклоняются от общения со СМИ.

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Источник: Defenseworld