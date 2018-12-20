В Украине появится новый автомобильный сервис

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С завтрашнего дня, 21 декабря, государственным агентством по вопросам электронного правительства будет запущен кабинет владельца авто в электронном виде. На странице автовладельца будет содержаться информация и первичной регистрации авто.

Такая информация появилась от представителя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Алексея Рыженко. Он заявил, что в электронном кабинете более пяти видов услуг. Кроме первичной информации, это такие услуги, как: вычисление информации об истории автомобиля и его предыдущих владельцах, а также, попадала ли машина в дорожно-транспортные происшествия, информирует enovosty.com/news.

В будущем планируют дополнить сервис услугами, предоставляющими выдачу разнообразных лицензий.

Процедура постановки на учет автомобиля в электронный кабинет происходит так. Во время первой регистрации транспортного средства, оно попадает в Единый государственный реестр МВД, после чего в будущем, в кабинете будут видны все манипуляции связанные с автомобилем.