Стало известно, когда заработает автофиксация нарушений ПДД

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Возможность фиксировать с помощью фото- и видеосъемки нарушения правил дорожного движения появится в первой половине 2019 года. Такая информация поступила от начальника Национальной полиции Украины Сергея Князева.

На сегодняшний день в 23 украинских областях, на дорогах длиной больше 6 тысяч км, уже на протяжении двух месяцев работает дорожная полиция. У полицейских имеются радары марки TruCam, с помощью которых можно фиксировать нарушения скорости на расстоянии до 1200 метров. За время работы правоохранителей было зарегистрировано более 18 тыс. нарушителей порядка, что повлекло за собой выплаты штрафов на 4 млн. грн, информирует enovosty.com/news.

Сергей Князев рассказал, что в первой половине следующего года планируется закупка за государственные деньги оборудования для фото- и видеофиксации правонарушителей. Он подчеркнул, что большая часть актов на законодательном уровне о введении фото- и видеофиксации уже принято, осталось утвердить некоторую часть правовых документов на уровне Кабинета Министров, ведомства и внутренних министерских документов.