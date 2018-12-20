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Эксперты определили страны, производящие самые безопасные автомобили

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Специалисты провели серию краш-тестов и определили самые безопасные автомобили. В рейтинг попала лишь одна американская машина.

Независимая автомобильная организация IIHS провела несколько краш-тестов, на основе которых машинам были выставлены экспертные оценки, опубликованные в рейтинге Top Safety Pick. В эксперименте участвовали машины, представленные на американском рынке, информирует enovosty.com/news.

Специалисты IIHS были удивлены тем, что в их список попало так мало американских производителей.

В рейтинг Top Safety Pick вошли 57 машин. И это, несмотря на то, что в этом году эксперты сделали условия оценивания безопасности более жесткими. Отметим, что в прошлом году в этот список попали всего 15 машин.

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Наивысшее количество баллов досталось автомобилям, производимым в Японии и Корее. Самые большие балы получил автоконцерн Hyundai.

Также в список наиболее безопасных пробились Mercedes, BMW и Audi. К тому же, в рейтинг попал только один американский производитель — Chrysler Pacifica.

Странно то, что в Top Safety Pick не пробился Volvo. В IIHS уже прокомментировали эту ситуацию. Эксперты сообщили, что данная модель не справилась с одним заданием краш-тестов.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 378

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