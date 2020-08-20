Растаможка автомобиля: Сколько удастся сэкономить в случае отмены акциза

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В ВРУ сейчас на рассмотрении находятся три законопроекта по поводу доступной растаможки авто в Украине.

В Верховной Раде сейчас рассматривают сразу три законопроекта о доступной растаможке автомобильных средств. Ими предусматривается упорядочение структуры акцизного налога и внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. В случае положительного рассмотрения этих проектов, новые и подержанные транспортные средства с января следующего года будут освобождены от акцизного налога.

В СМИ решили на конкретном примере рассмотреть, сколько же можно будет сэкономить на растаможке. Для примера взяли авто 2005 года выпуска, объем двигателя — 2000 кубических сантиметров. Стоимость, по которой была куплена машина, — 3000 евро, возрастной коэффициент – 14, коэффициент объема двигателя – 2, базовая ставка – 50 евро. Получается 1,4 тысячи евро. Если к этой цифре добавить пошлину в 300 евро и НДС в 600 евро, получается 2300 евро. Размер акциза оказывается выше половины от всех расходов на таможенное оформление, растаможка — меньше первоначальной стоимости авто.

Получается, что если отменить хотя бы один платёж (в ситуации, которая рассматривалась — это акциз), то можно серьезно удешевить таможенное оформление авто и сделать конечную стоимость гораздо доступнее для украинцев. Стоит отметить, что чем старше и дешевле транспортное средство, тем большую долю в результате займёт акциз.

Вместе с тем эксперты уже предупреждают о негативных последствиях резкого удешевления стоимость авто. Это, во-первых, рост нагрузки на инфраструктуру, во-вторых — ухудшение ситуации с аварийностью на дорогах. По их мнению, ни граждане, ни дороги в нашей стране пока что не готовы к резкому увеличению количества транспортных средств. Результат — пробки и ДТП.

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