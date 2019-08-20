Mazda вывела на тесты свой первый электрокар

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Японская марка автомобилей Mazda приступила к испытанию своего первого в истории электрического автомобиля. Выпуск новинки запланирован на 2020 года.

Mazda вывела на уличные тесты первую на 100% электрическую модель машины. Фотошпионы заметили новинку на дорогах Норвегии, информирует enovosty.com/news.

Фотограф, делавший снимки, подчеркнул, что у машины отсутствуют патрубки выпускающей установки. Также он добавил, что во время движения электрокар испускал своеобразныйм «электрический» звук. По словам фотошпионов, новинка от Mazda похожа на закамуфлированный CX-5.

Напомним, ранее корпорация Mazda заявляла о своем намерении представить первый электрический кроссовер в следующем, 2020 году.

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Эксперты предполагают, что электромодель станет отдельным автомобилем, а не улучшенной версией существующего. Технологии, которые будут использоваться в этом электрокаре, разрабатывают совместно с фирмой Denso.

Помимо выпуска электромашины Mazda сейчас активно занимается разработкой гибридов с опцией зарядки от обычной домашней электропроводки. Силовую установку планируют изготовить на базе двигателей линейки SkyActive-X. В данном моторе топливно-воздушная масса будет загораться в цилиндре во время сжатия приблизительно так же, как в дизельных силовых установках.