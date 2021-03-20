Китайская армия ввела в эксплуатацию новый тип боевой машины пехоты

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81-я армейская бригада Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно представила новую гусеничную боевую бронированную машину пехоты.

Недавно состоялась церемония ввода в эксплуатацию партии нового оборудования. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Global Times.

БМП представляет собой внедорожную колесную штурмовую машину Mengshi третьего поколения и разновидность гусеничной бронированной машины. Раньше эту модель никто не видел. Закрученные усиленные ребра по бокам, пулемет и два комплекта дымовых пусковых устройств делают данную БМП легковооруженным автомобилем. Однако это позволяет автомобилю иметь большее внутреннее пространство и разумную стоимость производства.

По словам аналитиков, этот новый гусеничный бронетранспортер, вероятно, будет использоваться для перевозки войск и замены некоторого менее функционального и устаревшего оборудования.

Судя по фотографиям, опубликованным в отчете PLA Daily, новый бронетранспортер, скорее всего, разработан на базе шасси модернизированной версии гусеничной боевой бронированной машины Type 89.

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