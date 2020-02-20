Новый автомобиль хоть каждый день: Nissan запускает новую услугу

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Nissan запускает услугу подписки, которая позволяет водителям переключаться на другой автомобиль каждый день.

Автопроизводитель Nissan заявил о запуске новой услуги подписки, которая позволит водителям менять автомобили хоть каждый день., информирует enovosty.com/news.

Программу под названием «Nissan Switch» запустят в Хьюстоне в качестве тестового прогона. Водители смогут выбрать один из двух вариантов: «Select» или «Premium» за 699 ​​и 899 долларов в месяц соответственно.

В варианте «Select» будут предлагаться такие модели, как седан Altima и кроссовер Rogue, а в предложение «Premium» входят такие автомобили как седан Maxima и внедорожник Armada.

Подписчики должны будут заплатить $495, чтобы присоединиться к программе, но подписка включает в себя неограниченное количество замен на новый автомобиль каждый день, доставку, уборку, страховку, помощь на дороге и регулярное обслуживание.

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Чтобы переключиться на другой автомобиль, водители могут использовать приложение «Nissan Switch» или отправить текстовое сообщение своему личному менеджеру, чтобы запланировать переход, согласно веб-сайту программы. Nissan доставит автомобиль в пределах указанной зоны обслуживания.

«Nissan Switch — это еще один способ, которым Nissan тестирует альтернативы концепции традиционной мобильности без долгосрочных финансовых обязательств для наших клиентов», — сказал Эндрю Тави, вице-президент Nissan по внешним связям.

Это будет подписка, подобная Netflix. Nissan говорит, что «изменить свою поездку так же просто, как смотреть любимое шоу».

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«Как и ваши любимые шоу, фильмы и музыку, вы можете получить доступ к своим любимым моделям Nissan прямо со своего смартфона», — говорится на сайте проекта.

Nissan присоединяется к другим автопроизводителям, таким как Lexus, Audi, Volvo и Mercedes-Benz, предлагая услугу подписки на автомобили.

Источник: Businessinsider