ВС Сербии получили новые боевые бронированные машины Milos (ФОТО)

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Сербские вооруженные силы получили первые десять боевых бронированных многоцелевых машин BOV M16 Milos 4 × 4, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник министерством обороны Республики Сербия.

Согласно пресс-релизу, заместитель премьер-министра и министр обороны Небойша Стефанович, доктор философии, в сопровождении начальника генерального штаба вооруженных сил Сербии генерала Милана Мойсиловича присутствовали на передаче десяти боевых бронированных машин Milos 4 × 4, информирует enovosty.com/news.

«Это современные боевые бронированные машины, созданные отечественными инженерами и промышленностью, и они поступили в одни из самых элитных воинских частей мира. Они попали в нужные руки, в руки подразделения, способного выполнить любую задачу по защите Сербии», — сказал министр обороны Небойша Стефанович.

«Мы продолжаем оснащать сербские вооруженные силы и хотим, чтобы они были не только самыми сильными в регионе, но и одними из самых мощных вооруженных сил в соответствии с их численностью. Мы будем инвестировать в такие автомобили, как Lazar, Miloš и Little Miloš, и в этом году мы также ожидаем прибытия новых Noras», — сказал Стефанович, добавив, что он рад, что местные компании, такие как Jugoimport SDPR, делают все возможное, чтобы производить автомобили, не уступающие лучшим в мире автомобилям.

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Фото Министерства обороны Республики Сербия

BOV M16 Milos 4 × 4 — новая бронированная многоцелевая боевая машина, разработанная Yugoimport SDPR.

В компании заявляют, что в основе машины — самонесущий корпус, современные узлы привода и трансмиссии, а также независимая система подвески, обеспечивающая высокую мобильность на любой местности и в любых погодных условиях с максимальной боевой массой более 14 тонн.

Автомобиль 4X4 имеет V-образный корпус, интегрированные плиты плавающего пола и сиденья для защиты экипажа от мин и самодельных взрывных устройств.

Стандартный вариант боевой машины вмещает восемь членов экипажа, из которых четыре человека размещаются в задней части машины. Быстрая высадка и посадка осуществляется через заднюю гидравлическую аппарель или заднюю дверь. Члены передней части автомобиля имеют доступ к четырем стандартным боковым дверям.

Источник: Defence-blog