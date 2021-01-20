ВС Сербии получили новые боевые бронированные машины Milos (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

20.01.2021 г.
15:00ВС Сербии получили новые боевые бронированные машины Milos (ФОТО)
07:00В Украине изменился порядок регистрации транспортных средств
19.01.2021 г.
13:40На улицах Киева заметили роскошный Mercedes-Benz стоимостью 7 млн грн (ФОТО)
13:13Исторический год: В Европе рекордно рухнули продажи новых автомобилей
08:52Эксперты назвали ТОП-5 авто, которые идеально подходят для долгих поездок и путешествий
08:00В США обнаружили настоящее кладбище старых автомобилей (ФОТО)
07:15Капсула времени: один из первых электрокаров General Motors обнаружили в отличном состоянии
Все новости авто

Аналитика

16.01.2021

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Нынешняя скандальная смена власти в Вашингтоне резко ускорила процессы, которые волнами расходятся по всему миру. Америке прочат чуть ли не социальную ...
08.01.2021

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Окончание ушедшего 2020 года ознаменовалось забавной суетой в Кремле и его окрестностях. Пока досужая публика пережевывала ежегодную пресс-конференцию ...
31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...

Последние новости

20.01.2021 г.
16:05 Фото дня: Дональд Трамп покинул Белый дом
16:02 В Киеве произошло масштабное ДТП
16:00 В Минздраве рассказали, каким может быть карантин к лету
15:53 Депутаты от "Слуги народа" хотят запретить переносить выходные и рабочие дни
15:43 Комната для грязи, танцевальный коврик и шест для шаурмы: Россия "взорвалась" мемами о дворце Путина
15:30 Фейками о «тайной вакцинации» чиновников Бродский помогает открыть украинский рынок для российской вакцины, — Иванов
15:00 ВС Сербии получили новые боевые бронированные машины Milos (ФОТО)
14:00 Трамп собирается создать новую политическую партию, - WSJ
14:00 "Хороший день": Стало известно о "закулисье" войны с "Северным потоком-2"
13:00 Армия США успешно испытала беспилотник Tigershark
12:52 В СМИ назвали три Covid-варианта, которые пугают мир
12:40 Инаугурация Байдена: кто будет исполнять национальный гимн и кто придет из политиков
12:38 Обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, сказав последнее слово, порезал себе горло
12:20 Стала известна дата Пасхи в Украине в 2021 году
11:55 В Сети появилось прощальное видеообращение Трампа к американцам (ВИДЕО)
11:38 У каждого второго в центрах занятости – диплом. Кто в Украине ищет работу
11:05 Мелочь в лицо, угрозы и хамство: Как Украина привыкает к закону об украинском языке
10:41 Украина и Россия могут помирится за один день: Арестович рассказал, кто владеет ключом от мира
10:11 Горе "Газпрома": С "Северным потоком-2" возникли серьезные проблемы, - блогер
09:53 "Не можем остановить": В ЕС сделали громкое заявление о "Северном потоке-2"
09:06 За шаг до инаугурации: Байден со слезами на глазах произнес эмоциональную речь
09:00 В Украину спешит потепление. Кого ещё поморозит?
08:58 Новая головоломка с игристым вином "взорвала" Сеть, заставив усомниться в логике
08:25 Стало известно, почему Украина оказалась в хвосте вакцинации
07:30 Мелания Трамп обратилась к гражданам США с заключительной речью в качестве первой леди (ВИДЕО)
07:15 Пилот британской авиакомпании вылечился от COVID-19 после рекордных 243 дней в больнице
07:00 В Украине изменился порядок регистрации транспортных средств
19.01.2021 г.
23:20 В Аргентине произошло сильное землетрясение: люди в панике выбегали из домов (ВИДЕО)
22:40 Гигантского надувного "Трампа" передали в Музей Лондона
22:10 Удивительное зрелище: в Одесской области зафиксировали редкое природное явление (ФОТО)
21:59 В США сертифицируют первое беспилотное воздушное такси
21:39 Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера
21:19 Александр Палий рассказал о влиянии увеличения госдолга на экономику
20:58 Евросоюз будет делиться с бедными странами вакциной от COVID-19
20:39 В Индии обнаружили побочные эффекты от вакцины против COVID-19
20:22 Укрпочта и Prozzoro оригинально поддержали сотрудницу Укрзализныци: подробности
19:49 СБУ блокировала мощную контрабанду кокаина (ВИДЕО)
19:38 Бронегруппа мотопехотной бригады провела мощные маневры во время учений (ФОТО)
19:16 Сеть взорвал личный пост сотрудницы "Укрзализныци", случайно опубликованный в Telegram
18:59 Степанов рассказал о перспективах продления карантина
18:41 В МОН прокомментировали информацию об отмене 10 и 11 классов
18:26 Доллары в терминалах и цифровые паспорта: в Украине изменили правила продажи валюты
17:57 Стало известно, почему одноразовую маску нельзя носить несколько дней
17:45 На Сицилии неожиданно произошло мощное извержение вулкана (ВИДЕО)
17:18 В Индии начали кампанию по вакцинации против COVID-19, - Fox News
16:48 Над Австралией пролетел крупный метеор (ВИДЕО)
16:30 В Украине введут в оборот новую памятную монету
16:27 Ученые обнаружили скрытое сооружение внутри пирамиды майя
16:08 В Сети появились новые карикатуры как Путин встретил "борт из Берлина"
16:02 США начали применять дронов для поиска подводных лодок
15:20 Почему дистанционное обучение стало настоящим испытанием для украинских учителей и школьников: реальные истории
15:00 Третий авианосец ВМС Китая может быть спущен на воду в этом году
14:49 Навальный – не Ленин, а Путин – не Николай II, - Инопресса
14:40 Кабмин внес природный газ в список социально значимых товаров в Украине
14:37 Рынок недвижимости на пороге перемен: Цены и тренды 2021 года
14:20 Ученые выяснили, как "узнать" коронавирус по глазам
14:00 12 малоизвестных фактов о новом главе Белого дома Джо Байдене
13:40 На улицах Киева заметили роскошный Mercedes-Benz стоимостью 7 млн грн (ФОТО)
13:13 Исторический год: В Европе рекордно рухнули продажи новых автомобилей
13:00 Саудовская Аравия начала производить боевые дроны по турецкой технологии
Все новости »

ВС Сербии получили новые боевые бронированные машины Milos (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости авто » ВС Сербии получили новые боевые бронированные машины Milos (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сербские вооруженные силы получили первые десять боевых бронированных многоцелевых машин BOV M16 Milos 4 × 4, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник министерством обороны Республики Сербия.

Согласно пресс-релизу, заместитель премьер-министра и министр обороны Небойша Стефанович, доктор философии, в сопровождении начальника генерального штаба вооруженных сил Сербии генерала Милана Мойсиловича присутствовали на передаче десяти боевых бронированных машин Milos 4 × 4, информирует enovosty.com/news.

«Это современные боевые бронированные машины, созданные отечественными инженерами и промышленностью, и они поступили в одни из самых элитных воинских частей мира. Они попали в нужные руки, в руки подразделения, способного выполнить любую задачу по защите Сербии», — сказал министр обороны Небойша Стефанович.

«Мы продолжаем оснащать сербские вооруженные силы и хотим, чтобы они были не только самыми сильными в регионе, но и одними из самых мощных вооруженных сил в соответствии с их численностью. Мы будем инвестировать в такие автомобили, как Lazar, Miloš и Little Miloš, и в этом году мы также ожидаем прибытия новых Noras», — сказал Стефанович, добавив, что он рад, что местные компании, такие как Jugoimport SDPR, делают все возможное, чтобы производить автомобили, не уступающие лучшим в мире автомобилям.

ВС Сербии получили новые боевые бронированные машины Milos (ФОТО)
ВС Сербии получили новые боевые бронированные машины Milos (ФОТО)

Читайте: Британская армия получила первые бронированные машины ARES (ВИДЕО)

Фото Министерства обороны Республики Сербия

BOV M16 Milos 4 × 4 — новая бронированная многоцелевая боевая машина, разработанная Yugoimport SDPR.

В компании заявляют, что в основе машины — самонесущий корпус, современные узлы привода и трансмиссии, а также независимая система подвески, обеспечивающая высокую мобильность на любой местности и в любых погодных условиях с максимальной боевой массой более 14 тонн.

Автомобиль 4X4 имеет V-образный корпус, интегрированные плиты плавающего пола и сиденья для защиты экипажа от мин и самодельных взрывных устройств.

Стандартный вариант боевой машины вмещает восемь членов экипажа, из которых четыре человека размещаются в задней части машины. Быстрая высадка и посадка осуществляется через заднюю гидравлическую аппарель или заднюю дверь. Члены передней части автомобиля имеют доступ к четырем стандартным боковым дверям.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtube
Посещений: 58

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Все статьи





Читайте также

ВС Сербії отримали нові бойові броньовані машини Milos (ФОТО)
 Британская армия получила первые бронированные машины ARES (ВИДЕО)
Французская армия получила новые бронированные машины Griffon
 На территории временно оккупированного Донбасса находятся более 2000 кадровых офицеров РФ, - ООС
На оккупированном Донбассе зафиксировано сосредоточение танков и гаубиц
 Оккупанты постепенно перемещают бронемашины к линии столкновения
Россия готовит вторжение в Украину с севера, востока и юга — Муженко

Армия

Танк Т-90 «Владимир»
Зенитный ракетный комплекс MIM-104 «Patriot» (США)
Танк C1 Ariete (Италия)
Миномет КБА-48М
Вся армия    >>

Персоны

Пригодский
Антон
Черновецкий

Леонид
Соскин

Олег
Дубилет
Дмитрий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции


Мнения
Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси
Андрей Зубов

Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси

Такого в Соединенных Штатах еще не было. Столь явная попытка меньшинства навязать свою волю большинству силой.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка (18573)

У Москві шукають двійників Зеленського. Журналіст розкрив деталі (14651)

В Украине весной ожидается погодный феномен: "Малышка" готовит сюрпризы (14200)


300_c2
Купить подарки





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Мотор Сич

help




bigmir)net TOP 100

 