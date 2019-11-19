Американцы разогнали трактор до рекордной скорости и попали в Книгу Гиннеса (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости авто » Американцы разогнали трактор до рекордной скорости и попали в Книгу Гиннеса (ВИДЕО) Американцы разогнали трактор до рекордной скорости и попали в Книгу Гиннеса (ВИДЕО)

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Трактор Fastrac достиг скорости 241 км/ч. Разработчики оснастили мотор своего детища нагнетателем с электроприводом, а также повысили давление в турбине более, чем в 2 раза.

Трактор Fastrac был разработан корпорацией JCB. С его помощью был установлен новый рекорд скорости. Данное транспортное средство разогнали до 241,4 км/ч, информирует enovosty.com/news.

Скоростной заезд трактора происходил в США на территории аэродрома города Элингтон. За рулем Fastrac находился Гай Мартин. В один из заездов он продемонстрировал рекордную скорость. Однако, согласно правилам, в Книгу рекордов Гиннеса внесли значение 217,6 км/ч – учитывалась средняя скорость двух заездов.

Чтобы так сильно разогнать трактор инженеры JCB долго занимались его усовершенствованием. Двигатель был дополнен нагнетателем с электроприводом, а давление в турбине увеличили на 230 %. Помимо этого, трактор был укомплектован топливным насосом (давление – 2500 бар). Не рассекретили создатели лишь мощность Fastrac.

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Добавим, что летом текущего года Гай Мартин развил на Fastrac скорость 167 км/ч.