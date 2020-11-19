Амбициозные планы Мининфраструктуры: Украина полностью перейдет на общественный электротранспорт

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Общественный транспорт в украинских городах уже через десять лет станет электрическим

До 2030 года весь общественный транспорт страны поменяют на электрический. Такая амбициозная инновация запланирована в рамках Национальной транспортной стратегии. Информацией об этом поделились в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, информирует enovosty.com/news.

Глава ведоства Владислав Криклий на Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Польши, поделился конкретным планом нашей страны. Уже через десять лет в городах по всей стране автопарки будут заменены на электробусы. Также, за этот период в Украине создадут необходимую для такого шага зарядную инфраструктуру.

Министр рассказал о том, что сегодня Украина активно сотрудничает с международными финансовыми организациями и готовится реализовать вторую фазу проекта с Европейским инвестиционным банком «Городской общественный транспорт Украины II» Сейчас же в стране насчитывается примерно 25 тысяч гибридов, 25 тысяч электрокаров, 9 тысяч пунктов для электрической зарядки экологического транспорта. Пока что последние расположены преимущественно в больших городах, но сейчас идёт работа над тем, чтобы станции появились на всех украинских дорогах общего пользования.

Кроме того, министр Криклий рассказал о том, что в его ведомстве уже разработали проект стратегии развития автопромышленности в стране, которой предусмотрено стимулирования производства в Украине электрокаров. Также, в министерстве работают над тем, чтобы ввоз на территорию страны этого транспорта не облагался НДС.

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