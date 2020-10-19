В Украине будут по-новому выдавать автомобильные номера. Как изменится процедура и цена

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Инновация призвана сохранить примерно 483 млн гривен из государственного бюджета Украины

Правительство решило кардинально изменить «номерную» схему в Украине. Так, согласно законопроекту под номером 4213, украинские автомобилисты самостоятельно займутся поиском того, кто изготовит номера для авто. В случае принятия этого законопроекта, все свободные номера окажутся в единой базе. Исключение — «элитные номера». В единой базе украинцы закажут цифры, далее — в МВД нужно будет заказать регистрацию. А вот изготовлять автономера будут уже частники, которым нужно будет отдельно заплатить за работу. , информирует enovosty.com/news.

Цена обычных номеров, без специальных комбинаций, сегодня составляет 550 грн для автомобилей отечественного производства и стран СНГ. Собственникам иномарок нужно заплатить на сорок гривен больше. Стоимость «элитки» составляет от 4 до 30 тыс. грн в зависимости от пожеланий собственника автотранспорта. После принятия инновации от Кабмина, цена получения номера несколько увеличиться и будет составлять от 619 до 1019 гривен.

В пояснительной записке к законопроекту рассказали, зачем нужно такие перемены. Так, это должно сэкономить около 483 млн гривен украинского бюджета. Дело в том, что на сегодня для изготовления номеров нужно проводить тендер, далее — развозить по Украине номера, сохранять их. Получается, что цена номеров ниже, чем остальные ненужные сопутствующие траты, которые и должны сократить.

В целом, подводных камней в инновации не предвидится. Единственный момент может заключаться в том, что на рынке не появится конкуренция, из-за чего монополисты будут править любую цену, которую украинские автомобилисты вынуждены будут заплатить.

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